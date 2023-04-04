Готуємося до звільнення окупованих територій: Зеленський відреагував на допомогу від США

Глава України подякував США за новий масштабний пакет оборонної допомоги.

Президент Володимир Зеленський відреагував на нову військову допомогу від США та заявив, що Україна готується до звільнення окупованих територій. Про це Зеленський написав у Twitter.

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Зокрема, президент подякував США за новий масштабний пакет оборонної допомоги.

«Очікуємо боєприпаси для Himars, ракети для систем ППО, артилерійські снаряди, інше важливе обладнання. Готуємося до звільнення окупованих територій. Цінуємо непохитну підтримку США», – наголосив президент.

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Нагадаємо, сьогодні Сполучені Штати Америки оголосили про надання чергового пакету військової допомоги для України. Крім того, Пентагон оголосив про надання значного пакету засобів протиповітряної оборони, а також артилерійських і танкових боєприпасів, мінометних систем, ракет і протитанкових систем за рахунок коштів Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки (USAI) на суму $2,1 млрд.