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США оголосили новий пакет військової допомоги Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США оголосили новий пакет військової допомоги Україні
США передали додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot
фото ілюстративне

Пентагон оголосив про надання значного пакету засобів протиповітряної оборони

Сьогодні, 4 квітня, Сполучені Штати Америки оголосили про надання чергового пакету військової допомоги для України. Про це повідомила пресслужба Пентагону.

«Сьогодні Міністерство оборони США оголосило про нову критично важливу допомогу Україні у сфері безпеки. Це включає в себе дозвіл президента на надання безпекової допомоги з наданням більшої кількості боєприпасів для наданих США ПЗРК HIMARS, перехоплювачів ППО та артилерійських снарядів, які Україна використовує для своєї оборони», – йдеться у повідомленні.

До нової допомоги увійде:

  • Додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot;
  • Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
  • 120-мм мінометні міни;
  • 120-мм та 105-мм танкові боєприпаси;
  • 25-мм боєприпаси;
  • ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються в трубі;
  • Приблизно 400 гранатометів та 200 000 боєприпасів;
  • 11 тактичних транспортних засобів для евакуації обладнання;
  • 61 важкий паливозаправник;
  • 10 вантажівок та 10 причепів для перевезення важкого обладнання;
  • Випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
  • запасні частини та інше польове обладнання.

Крім того, Пентагон оголосив про надання значного пакету засобів протиповітряної оборони, а також артилерійських і танкових боєприпасів, мінометних систем, ракет і протитанкових систем за рахунок коштів Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки (USAI) на суму $2,1 млрд.

Раніше координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що новий пакет «узгоджуватиметься» за своїм вмістом з допомогою США Україні, яка надавалася останніми тижнями, щодо поставок необхідного озброєння та боєприпасів для ЗСУ.

Теги: США озброєння

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