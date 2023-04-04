США оголосили новий пакет військової допомоги Україні
Пентагон оголосив про надання значного пакету засобів протиповітряної оборони
Сьогодні, 4 квітня, Сполучені Штати Америки оголосили про надання чергового пакету військової допомоги для України. Про це повідомила пресслужба Пентагону.
«Сьогодні Міністерство оборони США оголосило про нову критично важливу допомогу Україні у сфері безпеки. Це включає в себе дозвіл президента на надання безпекової допомоги з наданням більшої кількості боєприпасів для наданих США ПЗРК HIMARS, перехоплювачів ППО та артилерійських снарядів, які Україна використовує для своєї оборони», – йдеться у повідомленні.
До нової допомоги увійде:
- Додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot;
- Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
- 120-мм мінометні міни;
- 120-мм та 105-мм танкові боєприпаси;
- 25-мм боєприпаси;
- ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються в трубі;
- Приблизно 400 гранатометів та 200 000 боєприпасів;
- 11 тактичних транспортних засобів для евакуації обладнання;
- 61 важкий паливозаправник;
- 10 вантажівок та 10 причепів для перевезення важкого обладнання;
- Випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
- запасні частини та інше польове обладнання.
Крім того, Пентагон оголосив про надання значного пакету засобів протиповітряної оборони, а також артилерійських і танкових боєприпасів, мінометних систем, ракет і протитанкових систем за рахунок коштів Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки (USAI) на суму $2,1 млрд.
Раніше координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що новий пакет «узгоджуватиметься» за своїм вмістом з допомогою США Україні, яка надавалася останніми тижнями, щодо поставок необхідного озброєння та боєприпасів для ЗСУ.
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