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Вибори до Сенату США. Коли стануть відомі результати

Альона Боженко
glavcom.ua
Вибори до Сенату США. Коли стануть відомі результати
Результати виборів до Сенату США стануть відомі за місяць
фото ілюстративне

На сьогодні більшість американських ЗМІ оцінюють, що в Сенаті будуть не менш як по 48 демократів та республіканців

В американському штаті Джорджія після підрахунків 99% голосів жоден із кандидатів не набрав абсолютної більшості голосів, тож, імовірно, саме другий тур голосування 6 грудня визначить розподіл місць у верхній палаті Конгресу. Про це повідомляє Reuters.

Виборчі перегони відбулися між представником Демократичної партії, чинним сенатором Рафаелем Ворноком і претендентом від Республіканської партії Гершелем Вокером, якого підтримав Дональд Трамп. Жоден з них не здобув необхідних 50% голосів, хоча Ворнок дещо лідирує в голосуванні з невеликим відривом.

«Імовірно, не останню роль у цьому зіграла участь у виборах кандидата від Лібертаріанської партії Чейза Олівера, який отримав понад 2% голосів. Таким чином, республіканці зазнають відчутної поразки у штаті, який раніше був електорально їхнім», – підкреслюють оглядачі Reuters.

Зауважимо, у січні 2021 року саме у Джорджії перемога двох кандидатів від Демократичної партії в другому турі дозволила їм отримати мінімально необхідні для більшості в Сенаті 50 місць (додатковий голос забезпечує віцепрезидентка Камала Гарріс).

На сьогодні більшість американських ЗМІ оцінюють, що в Сенаті будуть не менш як по 48 демократів та республіканців. Окрім Джорджії, невизначеною лишається ситуація у ще трьох штатах – Аризоні, Неваді та Вісконсині.

Другий тур виборів до Сенату у штаті Джорджія заплановано на 6 грудня.

Нагадаємо, проміжні вибори у Сполучених Штатах називають «референдумом щодо довіри чинному президенту», адже вони проводяться посередині президентського терміну. Конгрес має два законодавчі органи – Верхню і Нижню палати, або ж, відповідно, Сенат і Палату представників.

Сенат наразі контролюють республіканці, тоді як Палату представників – демократи. Вибори у Палату представників проводяться від усіх 435 округів конгресу у кожному із 50 штатів США (тобто переобирається весь склад). У Верхню палату має буде обрано 35 зі 100 сенаторів. Сенатори поділяються на три класи, терміни повноважень яких розподіляють таким чином, щоби раз на два роки обиралися сенатори однієї з груп. Сенатори третього класу востаннє обиралися у 2016 році та знову будуть обрані 2022 року. Переможці виборів складуть 118-й Конгрес США.

Крім того, у 36 штатах із 50 переобирають губернаторів, а у 46 – повністю або частково законодавчі органи. Під час проміжних виборів партія чинного президента зазвичай втрачає місця у Конгресі. Інколи опозиція отримує контроль над обома палатами. Так, наприклад, відбулося у 2018 році, коли президентом був республіканець Дональд Трамп.

Зазначимо, президент США Джо Байден вважає, що у разі перемоги на проміжних виборах Республіканської партії на його адміністрацію очікують «жахливі два роки».

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Теги: США вибори партії президент опозиція перемога

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