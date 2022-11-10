Вибори до Сенату США. Коли стануть відомі результати

На сьогодні більшість американських ЗМІ оцінюють, що в Сенаті будуть не менш як по 48 демократів та республіканців

В американському штаті Джорджія після підрахунків 99% голосів жоден із кандидатів не набрав абсолютної більшості голосів, тож, імовірно, саме другий тур голосування 6 грудня визначить розподіл місць у верхній палаті Конгресу. Про це повідомляє Reuters.

Виборчі перегони відбулися між представником Демократичної партії, чинним сенатором Рафаелем Ворноком і претендентом від Республіканської партії Гершелем Вокером, якого підтримав Дональд Трамп. Жоден з них не здобув необхідних 50% голосів, хоча Ворнок дещо лідирує в голосуванні з невеликим відривом.

«Імовірно, не останню роль у цьому зіграла участь у виборах кандидата від Лібертаріанської партії Чейза Олівера, який отримав понад 2% голосів. Таким чином, республіканці зазнають відчутної поразки у штаті, який раніше був електорально їхнім», – підкреслюють оглядачі Reuters.

Зауважимо, у січні 2021 року саме у Джорджії перемога двох кандидатів від Демократичної партії в другому турі дозволила їм отримати мінімально необхідні для більшості в Сенаті 50 місць (додатковий голос забезпечує віцепрезидентка Камала Гарріс).

На сьогодні більшість американських ЗМІ оцінюють, що в Сенаті будуть не менш як по 48 демократів та республіканців. Окрім Джорджії, невизначеною лишається ситуація у ще трьох штатах – Аризоні, Неваді та Вісконсині.

Другий тур виборів до Сенату у штаті Джорджія заплановано на 6 грудня.

Нагадаємо, проміжні вибори у Сполучених Штатах називають «референдумом щодо довіри чинному президенту», адже вони проводяться посередині президентського терміну. Конгрес має два законодавчі органи – Верхню і Нижню палати, або ж, відповідно, Сенат і Палату представників.

Сенат наразі контролюють республіканці, тоді як Палату представників – демократи. Вибори у Палату представників проводяться від усіх 435 округів конгресу у кожному із 50 штатів США (тобто переобирається весь склад). У Верхню палату має буде обрано 35 зі 100 сенаторів. Сенатори поділяються на три класи, терміни повноважень яких розподіляють таким чином, щоби раз на два роки обиралися сенатори однієї з груп. Сенатори третього класу востаннє обиралися у 2016 році та знову будуть обрані 2022 року. Переможці виборів складуть 118-й Конгрес США.

Крім того, у 36 штатах із 50 переобирають губернаторів, а у 46 – повністю або частково законодавчі органи. Під час проміжних виборів партія чинного президента зазвичай втрачає місця у Конгресі. Інколи опозиція отримує контроль над обома палатами. Так, наприклад, відбулося у 2018 році, коли президентом був республіканець Дональд Трамп.

Зазначимо, президент США Джо Байден вважає, що у разі перемоги на проміжних виборах Республіканської партії на його адміністрацію очікують «жахливі два роки».