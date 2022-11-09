Вибори у США. Чи треба хвилюватися Україні?

Росія вже не приховує свого втручання в американські вибори

У Сполучених Штатах 8 листопада пройшли проміжні вибори до Конгресу. За попередніми результатами, Демократичній партії президента країни Джо Байдена загрожує втрата більшості у Палаті представників, тоді як Сенат вже контролюють (і, скоріш за все, продовжать контролювати) республіканці. Результати виборів однозначно матимуть вплив на наступні два роки президентства Байдена та його політику зокрема щодо підтримки України. Господар Білого дому вже прокоментував ймовірну перемогу республіканців, заявивши, що у такому разі «наступні два роки будуть жахливими».

Звісно, без втручання Кремля (як і під час минулих виборів, коли російські хакери зламали пошту Гіларі Клінтон) не обійшлося. Цього разу РФ навіть не приховує своєї участі. Власник приватна військова компанія «Вагнер», кухар Путіна Євген Пригожин заявив через пресслужбу своєї компанії «Конкорд»: «Панове, ми втручалися, втручаємося і втручатимемося».

Повідомлення «Конкорду»

За даними The New York Times, росіяни, шляхом використання ботоферм, намагаються вивести вперед республіканців. Починаючи з вересня цього року у соцмережах активізувалися акаунти, які ймовірно є фальшивими. Їхній контент спрямовано виключно на дискредитацію президента США Джо Байдена та демократів у різних регіонах.

Нині по всій країні наразі триває підрахунок голосів.

«Республіканці, напевне, отримають контроль над Палатою представників, а Сенат залишиться поділеним майже порівну. Можна сказати, що це жахливий результат для Дональда Трампа, зважаючи на його президентські амбіції», – пише The Economist.

Куди і кого обирають?

Проміжні вибори у Сполучених Штатах називають «референдумом щодо довіри чинному президенту», адже вони проводяться посередині президентського терміну. Конгрес має два законодавчі органи – Верхню і Нижню палати, або ж, відповідно, Сенат і Палату представників. Сенат наразі контролюють республіканці, тоді як Палату представників – демократи.

Вибори у Палату представників проводяться від усіх 435 округів конгресу у кожному із 50 штатів США (тобто переобирається весь склад). У Верхню палату має буде обрано 35 зі 100 сенаторів. Сенатори поділяються на три класи, терміни повноважень яких розподіляють таким чином, щоби раз на два роки обиралися сенатори однієї з груп. Сенатори третього класу востаннє обиралися у 2016 році та знову будуть обрані 2022 року.

Переможці виборів складуть 118-й Конгрес США.

Крім того, у 36 штатах із 50 переобирають губернаторів, а у 46 – повністю або частково законодавчі органи.

Під час проміжних виборів партія чинного президента зазвичай втрачає місця у Конгресі. Інколи опозиція отримує контроль над обома палатами. Так, наприклад, відбулося у 2018 році, коли президентом був республіканець Дональд Трамп.

Чи буде перемога республіканців катастрофою для України

Для України вкрай важливі результати проміжних виборів у США. Поки що наша країна мала підтримку в обох палатах Конгресу. Чи підтримуватимуть Україну республіканці на нинішньому рівні, очоливши увесь Конгрес, – це наразі під питанням.

Опитування американського Pew Research Center показало, що дедалі більше американців вважають, що США надають забагато допомоги Україні. У березні такої думки дотримувалися 7% громадян, а у вересні вже 20%. Серед прихильників Республіканської партії таку думку підтримують 32% виборців.

Республіканка Марджорі Тейлор Грін голосувала проти закону про лендліз для України фото: dziennik.pl

«Це не зупинить надання допомоги Україні, але виникатимуть тертя», – коментує старший науковий співробітник аналітичного центру Атлантичної ради у Вашингтоні Бен Джуда.

«Тертя» виникатимуть напевно, адже риторика деяких республіканців є, без перебільшення, антиукраїнською. «Єдиний кордон, який їх (демократів) хвилює – це Україна, а не південний кордон Америки. За республіканців жодної копійки не дістанеться Україні», – заявила членкиня Республіканської партії США Марджорі Тейлор Грін.

Втім, не всі республіканці одностайні у своєму агресивному небажанні надавати допомогу Україні. Представниця республіканців від штату Вайомінг Ліз Чейні розкритикувала заяву Ґрін, назвавши її слова «саме тим, чого хоче російський президент Володимир Путін». На її думку, якби республіканці були такими у 80-х роках, то США програли би холодну війну.

Лідер республіканців Кевін Маккарті заявив, що підтримує Україну, однак його партія (за умови виграшу) вимагатиме від неї більшої підзвітності щодо постачання військової допомоги: «Потрібна упевненість, що ресурси спрямовуються туди, де це потрібно. І потрібно, щоби Конгрес і Сенат мали можливість відкрито обговорювати це».

Втім, дві третини американців поки дотримуються думки, що Україну і надалі треба підтримувати зброєю та грошима, заявив американський економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд. Вище згадану Марджорі Тейлор Ґрін він назвав «божевільною жінкою» і зазначив, що у Конгресі таких як вона – меншість.

«Проблема – це, в основному, одна людина – Дональд Трамп, який вочевидь надає перевагу Путіну і диктатурі, а не демократії та Україні», – сказав Аслунд. Із заспокійливою заявою виступила і помічник держсекретаря Карен Донфрід. Вона сказала, що Вашингтон продовжить надавати всебічну допомогу Києву незалежно від результатів виборів.

Офіційні результати проміжних виборів світ дізнається, скоріш за все, протягом наступних тижнів, чіткої дати, коли вони мають бути оголошені, нема.

Наталія Сокирчук, «Главком»