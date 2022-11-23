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Інцидент після засідання ОДКБ: Лавров знову нахамив журналістам (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Інцидент після засідання ОДКБ: Лавров знову нахамив журналістам (відео)
Лаврову не сподобались вказівки фотографа
фото: скріншот з відео

Сергій Лавров не стримав агресивних емоцій у спілкуванні з журналістами на засіданні ОДКБ, яке проходило у Єревані

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову відзначився агресивною поведінкою. Під час групового фото на засіданні Організації договору колективної безпеки у Єревані він вкотре нахамив журналістам. Про це повідомляє «Главком».

На опублікованих кадрах учасники засідання ОДКБ, яке проходило у Єревані (Вірменія) 23 листопада шикуються для традиційного групового фото. У ході формування вдалої «картинки» журналісти підказують політикам, куди краще стати, аби усіх було добре видно.

В момент, коли хтось з журналістів просить одного з посадовців у другому ряду ступити на крок вправо – Лавров, який стоїть попереду, раптом вибухає обуренням.

«Ваше діло фотографувати, а не вказувати, що нам робити», – голосно відповів Лавров, адресуючи свої слова представникам ЗМІ.

Після цього інші учасники засідання ОДКБ, що стоять поруч з Лавровим, починають йому пояснювати, кому і чому адресувалася порада від журналістів.

Проте навіть після цього жодних вибачень від Лаврова за необгрунтоване хамство працівники медіа так і не почули.

Раніше учасники ОДКБ відійшли від Путіна на спільному фото.

Нагадаємо, що напередодні саміту Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) у столиці Вірменії Єревані пройшли акції протесту, учасники якої висловилися проти війни в Україні та за вихід Вірменії з ОДКБ.

Раніше голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, нардеп від партії «Слуга народу» Олександр Мережко розповів, що Організація договору про колективну безпеку вже розвалюється.

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Теги: росія Сергій Лавров журналіст ОДКБ

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