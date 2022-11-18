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Польща не дозволить Лаврову в'їзд на засідання ОБСЄ

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Польща не дозволить Лаврову в'їзд на засідання ОБСЄ
Росіяни – небажані для Варшави 
фото з відкритих джерел

Делегати країни-терористки не отримають віз до Польщі

Польща відмовила міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову і членам російської делегації у видачі віз до країни з метою участі у засіданні ОБСЄ. Про це повідомляє у Twitter журналіст Рікард Йозвяк і польське радіо RMF.

«Варшава вирішила заборонити в'їзд російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова до Польщі на міністерську зустріч ОБСЄ в Лодзі 1-2 грудня. Росія відповіла гнівним листом до ОБСЄ», –написав Йозвяк у своєму твіті.

Польща не дозволить Лаврову в'їзд на засідання ОБСЄ фото 1

Щодо членів російської делегації інформацію підтвердило також Міністерство закордонних справ Польщі.

«Членам делегації повідомили, що їхній приїзд до Польщі порушить принцип солідарності з Україною. Рішення стосується кількох парламентаріїв, які мали приїхати на триденну сесію, яка розпочнеться у Варшаві 24 листопада», – повідомляє RMF. 

Нагадаємо, останнім часом міжнародні візити Лаврова не надто результативні. Днями глава МЗС РФ Сергій Лавров завершив участь у саміті G20 на Балі після першого ж дня та поквапився забратися з Індонезії.

Теги: Варшава радіо росія Сергій Лавров

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