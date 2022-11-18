Польща не дозволить Лаврову в'їзд на засідання ОБСЄ

Делегати країни-терористки не отримають віз до Польщі

Польща відмовила міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову і членам російської делегації у видачі віз до країни з метою участі у засіданні ОБСЄ. Про це повідомляє у Twitter журналіст Рікард Йозвяк і польське радіо RMF.

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«Варшава вирішила заборонити в'їзд російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова до Польщі на міністерську зустріч ОБСЄ в Лодзі 1-2 грудня. Росія відповіла гнівним листом до ОБСЄ», –написав Йозвяк у своєму твіті.

Щодо членів російської делегації інформацію підтвердило також Міністерство закордонних справ Польщі.

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«Членам делегації повідомили, що їхній приїзд до Польщі порушить принцип солідарності з Україною. Рішення стосується кількох парламентаріїв, які мали приїхати на триденну сесію, яка розпочнеться у Варшаві 24 листопада», – повідомляє RMF.

Нагадаємо, останнім часом міжнародні візити Лаврова не надто результативні. Днями глава МЗС РФ Сергій Лавров завершив участь у саміті G20 на Балі після першого ж дня та поквапився забратися з Індонезії.