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Рука живе своїм життям. Путін на зустрічі знову дивно рухався (відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рука живе своїм життям. Путін на зустрічі знову дивно рухався (відео) 
Рухи господаря Кремля нескоординовані, рука наче діє окремо від тіла
фото з відкритих джерел

Чутки про негаразди зі здоров'ям диктатора ходять давно 

Кремлівський диктатор Володимир Путін провів зустріч із підприємцем, членом правління та головою комісії Російського союзу промисловців та підприємців з мінеральних добрив Дмитром Мазепіним. Відповідне відео оприлюднили російські ЗМІ.

На відеокадрах помітно, що ліва рука Путіна рухається якось дивно: вона лежить на столі та посмикується, натомість рухається тільки кисть. У той час правиця діє начебто нормально.  

Як відомо, днями президент Росії Володимир Путін знову дав привід для чуток про його проблеми зі здоров'ям. Кремлівський диктатор прийшов на Красну площу з однією рукою у кишені. 

Зазначимо, що чутки про проблеми зі здоров'ям Путіна ширяться давно, однак Кремль їх традиційно заперечує. Та на публіці приховувати незвичайну поведінку диктатора неможливо.

Перед цим кремлівський диктатор Володимир Путін 14 жовтня прибув на саміт глав держав СНД в Астані. Відео з главою країни-терористки поширили в мережі. Однак кадри спантеличили користувачів: видно, що рухається Путін якось дивно. Зокрема, рухи рук диктатора несинхронізовані: права практично нерухома, натомість ліва хаотично бовтається біля тіла. 

Нагадаємо, у Кремлі прокоментували заяву глави ЦРУ про стан здоров’я російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема там відреагували на повідомлення фразою з фільму «Аполлон 13». «Г'юстон, здається, у вас проблеми», – написали в Кремлі.

Російський президент Володимир Путін може мати не лише хворобу Паркінсона, але й рак крові. Як передає Mirror, про це свідчить таємний запис розмови російського олігарха, ім'я якого не називають з міркувань безпеки.

Керівник військової розвідки України Кирило Буданов повідомив, що Путін серйозно хворий на рак.

Раніше психолог проаналізував дивні пози диктатора на відео.

Читайте також: Діагноз Путіна. Медики та світові ЗМІ аналізують поведінку та вчинки диктатора
Теги: відео диктатор путін

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