У Єревані відбулися протести проти приїзду Путіна та Лукашенка (фото)

Протестувальники тримали в руках плакати з гаслами: «Путін, Лукашенко – персони нон грата»

Напередодні саміту Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) у столиці Вірменії Єревані пройшли акції протесту, учасники якої висловилися проти війни в Україні та за вихід Вірменії з ОДКБ. Про це повідомляє Telegram-канал Sota.

Учасники акції тримали в руках портрети Путіна та Лукашенка, а також прапори України та США. Також протестувальники тримали в руках плакати з гаслами: «Путін, Лукашенко – персони нон грата», «Росія – геть із Вірменії!», «Росія – ворог!» та інші.

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фото: SOTA

У середу, 23 листопада, в Єревані пройде саміт ОДКБ, очікується приїзд президента РФ Володимира Путіна та білоруського політика Олександра Лукашенка. Головуватиме на ньому вірменський прем'єр Нікол Пашинян.

Також пресслужба ОДКБ повідомила, що серед важливих питань мають обговорюватися такі, як удосконалення системи кризового реагування та спільні заходи щодо надання допомоги Вірменії.

Очікується, що приймуть декларацію та підпишуть низку документів, зокрема і той, який передбачає оснащення миротворчих сил сучасною зброєю та військовою технікою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не виключає, що Єреван припинить своє членство в Організації Договору з колективної безпеки на тлі загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.