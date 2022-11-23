Учасники ОДКБ відійшли від Путіна на спільному фото (відео)

Глава російського МЗС Сергій Лавров нахамив фотографу

Після саміту Організації договору про колективну безпеку у столиці Вірменії Єревані учасники вирішили не ставати разом з російським диктатором Володимиром Путіним на спільній фотографії. Відповідне відео вже з’явилося в мережі.

На фото видно, як представники Вірменії та Таджикистану стоять від Путіна на значно більшій дистанції, аніж від інших учасників саміту.

Крім того, глава російського МЗС Сергій Лавров нахамив фотографу. Під час фотосесії на саміті ОДКБ Лаврова попросили зайняти іншу позу. Це вкрай не сподобалось російському чиновнику.

«Ваша робота фотографувати, а не вказувати на щось там», – вилаявся міністр.

Нагадаємо, що напередодні саміту Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) у столиці Вірменії Єревані пройшли акції протесту, учасники якої висловилися проти війни в Україні та за вихід Вірменії з ОДКБ.

Раніше голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, нардеп від партії «Слуга народу» Олександр Мережко розповів, що Організація договору про колективну безпеку вже розвалюється.