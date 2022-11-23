Головна Світ Політика
search button user button menu button

Учасники ОДКБ відійшли від Путіна на спільному фото (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Учасники ОДКБ відійшли від Путіна на спільному фото (відео)
скрін з відео

Глава російського МЗС Сергій Лавров нахамив фотографу

Після саміту Організації договору про колективну безпеку у столиці Вірменії Єревані учасники вирішили не ставати разом з російським диктатором Володимиром Путіним на спільній фотографії. Відповідне відео вже з’явилося в мережі.

На фото видно, як представники Вірменії та Таджикистану стоять від Путіна на значно більшій дистанції, аніж від інших учасників саміту.

Крім того, глава російського МЗС Сергій Лавров нахамив фотографу. Під час фотосесії на саміті ОДКБ Лаврова попросили зайняти іншу позу. Це вкрай не сподобалось російському чиновнику. 

«Ваша робота фотографувати, а не вказувати на щось там», – вилаявся міністр.

Нагадаємо, що напередодні саміту Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) у столиці Вірменії Єревані пройшли акції протесту, учасники якої висловилися проти війни в Україні та за вихід Вірменії з ОДКБ.

Раніше голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, нардеп від партії «Слуга народу» Олександр Мережко розповів, що Організація договору про колективну безпеку вже розвалюється.

Читайте також: Рука живе своїм життям. Путін на зустрічі знову дивно рухався (відео) 
Теги: ОДКБ путін Вірменія Таджикистан

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рухи господаря Кремля нескоординовані, рука наче діє окремо від тіла
Рука живе своїм життям. Путін на зустрічі знову дивно рухався (відео) 
Сьогодні, 11:37
У Єревані пройшли протести проти приїзду Путіна
У Єревані відбулися протести проти приїзду Путіна та Лукашенка (фото)
Сьогодні, 08:11
Мережко розказав про поразку Путіна на засіданні Шанхайської організації співробітництва
ОДКБ розсипається. Соратник Зеленського розказав про ще одну ганебну поразку Путіна
12 жовтня, 07:00

Політика

Лукашенко заговорив про можливий розвал Росії
Лукашенко заговорив про можливий розвал Росії
«Берлін хотів, щоб Україна «швидко впала»: Німеччина відреагувала на заяву Джонсона
«Берлін хотів, щоб Україна «швидко впала»: Німеччина відреагувала на заяву Джонсона
Учасники ОДКБ відійшли від Путіна на спільному фото (відео)
Учасники ОДКБ відійшли від Путіна на спільному фото (відео)
Було вбито військового, який відповідав за дрони та ракетну програму Ірану
Було вбито військового, який відповідав за дрони та ракетну програму Ірану
Туреччина повідомила, як має закінчитися війна в Україні
Туреччина повідомила, як має закінчитися війна в Україні
Санду відреагувала на відключення електрики у Молдові після ракетної атаки РФ
Санду відреагувала на відключення електрики у Молдові після ракетної атаки РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
200K
Від Зеленського цього не чекали
123K
РФ відреагувала масовими обстрілами на історичне рішення Європарламенту
74K
Рука живе своїм життям. Путін на зустрічі знову дивно рухався (відео) 
57K
Вимагаємо електричної справедливості! Як блекаут розсварив українців
57K
Що пригальмовує контрнаступ ЗСУ – пояснення Банкової
53K
Рашисти атакували Київ: Кличко повідомив деталі

Новини

Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
Сьогодні, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
Сьогодні, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
Вчора, 21:01
Чи варто готуватися до блекауту. Голова «Укренерго» дав повне роз'яснення
Вчора, 17:12
ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
Вчора, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту