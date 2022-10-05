«Історія світу має закінчитися з РФ». Ідеолог Новоросії заговорив про повну поразку в Україні

Пропагандист «русского міра» заявив, що поразка в Україні означатиме крах Росії

Російський публіцист, якого називають одним із ідеологів так званої Новоросії, Єгор Холмогоров поділився своїми роздумами щодо поразки Росії у війні проти України. Він вважає, що поразка в Україні означатиме крах Росії. Про це російський пропагандист написав у своєму Telegram.

«Поразка Росії в Україні означатиме поразку Росії як такої, поразку національного міфу росіян про вигаданий «русскій мір». І скоріш за все поразку остаточну», – навів він цитату, однак не зазначив її авторства.

Холмогоров погодився з цим висловом та зазначив, що Росія повинна добиватися перемоги навіть, якщо ціна її – існування світу.

«Поразка в Україні означатиме крах російського національного міфу та самосвідомості. Це означає, що перемога має бути здобута. Якщо треба – ціною існування України. Якщо треба – ціною існування світу. Ми не повинні дати викреслити себе з історії. Якщо що – історія має скінчитися разом із нами», – написав він.

Нагадаємо, раніше російський пропагандист Володимир Соловйов, замість звичної для себе войовничої риторики, з жалем констатував, що армія РФ нічого не досягла за останній час. «Над нами сміється увесь Захід», – бідкається пропагандист.

Також раніше російський пропагандист Олександр Коц, який активно висвітлює події, пов’язані з війною Росії проти України, у своєму Telegram-каналі показав фото росіянки із сережками у вигляді українського герба – тризуба. Знімок був зроблений у російській Читі.