Нацисти і біолабораторії: як росіяни знімають пропагандистський треш-фільм

Росіяни знімають повнометражний фільм, який об’єднає усі перли роспропаганди останніх років

У мережі з’явилися перші кадри з майбутнього фільму «Ввічливі люди», зйомки якого росіяни розпочали на окупованій Луганщині. Цей «кіношедевр» знімається у традиціях російської пропаганди – у ньому розповідається про «кровожерливе НАТО», міфічні біолабораторії та «українських нацистів».

На одному з оприлюднених кадрів росіяни показують нібито полонених українських військових, розтатуйованих тризубами і свастиками.

Також, як свідчать оприлюднені кадри, у фільмі розповідають про знамениті «американські біолабораторії», які нібито діють в Україні. На світлині столи обкладені колбами, а співробітники цих «лабораторій» сидять у захисних костюмах. Зауважимо, що на емблемі уявної лабораторії міститься тризуб.

З'являються на кадрах і американські військові, імовірно, щоб показати тих самих «іноземних бойовиків», які нібито воюють в Україні. Адже російська пропаганда запевняє, що росіяни зараз воюють нібито не з Україною, а з НАТО та американцями.

З’явився у фільмі і президент Володимир Зеленський. Зіграв його роль у цьому фарсі Макс Камікадзе. Це російський блогер, який неодноразово знімав пародії на нашого президента.

Нагадаємо, раніше російський пропагандист Володимир Соловйов, замість звичної для себе войовничої риторики, з жалем констатував, що армія РФ нічого не досягла за останній час. «Над нами сміється увесь Захід», – бідкається пропагандист.

Також раніше російський пропагандист Олександр Коц, який активно висвітлює події, пов’язані з війною Росії проти України, у своєму Telegram-каналі показав фото росіянки із сережками у вигляді українського герба – тризуба. Знімок був зроблений у російській Читі.