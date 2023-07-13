ISW про результати саміту НАТО: Росія провалила одну з довоєнних цілей

Cаміт продемонстрував поразку Росії у її завданні запобігти розширенню НАТО

Вільнюський саміт НАТО показав, наскільки далеко повномасштабне вторгнення відкинуло Росію від початкових цілей, заради яких починалася агресія проти України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики нагадали, що перед вторгненням в Україну одними з заявлених цілей Кремля було запобігання розширенню НАТО та віддалення кордонів Альянсу від Росії. Влада РФ постійно повторювала цю мету протягом усієї війни.

Відсутність загального резонансу у російському інформаційному просторі у зв'язку з подіями на саміті НАТО, а також вступом Фінляндії до Альянсу та згодою Туреччини направити протокол про вступ Швеції, ймовірно, свідчать про те, що Кремль зазнав і засвоїв ці поразки.

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За оцінками експертів, багато російських джерел повідомляють про саміт НАТО в безпристрасній і приглушеній манері, що незрівнянно з ширшою поразкою, яку цей саміт насправді представляє для довоєнних цілей Росії.

мапа боїв: ISW

Інші висновки ISW

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