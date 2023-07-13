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ISW про результати саміту НАТО: Росія провалила одну з довоєнних цілей

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ISW про результати саміту НАТО: Росія провалила одну з довоєнних цілей
Лідери країн НАТО на саміті НАТО у Вільнюсі 11 липня
Фото: Associated Press

Cаміт продемонстрував поразку Росії у її завданні запобігти розширенню НАТО

Вільнюський саміт НАТО показав, наскільки далеко повномасштабне вторгнення відкинуло Росію від початкових цілей, заради яких починалася агресія проти України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що перед вторгненням в Україну одними з заявлених цілей Кремля було запобігання розширенню НАТО та віддалення кордонів Альянсу від Росії. Влада РФ постійно повторювала цю мету протягом усієї війни.

Відсутність загального резонансу у російському інформаційному просторі у зв'язку з подіями на саміті НАТО, а також вступом Фінляндії до Альянсу та згодою Туреччини направити протокол про вступ Швеції, ймовірно, свідчать про те, що Кремль зазнав і засвоїв ці поразки.

За оцінками експертів, багато російських джерел повідомляють про саміт НАТО в безпристрасній і приглушеній манері, що незрівнянно з ширшою поразкою, яку цей саміт насправді представляє для довоєнних цілей Росії.

ISW про результати саміту НАТО: Росія провалила одну з довоєнних цілей фото 1
мапа боїв: ISW

Інші висновки ISW

  • G7 і НАТО підписали угоди про надання Україні довгострокових зобов'язань у сфері безпеки під час саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня.
  • Під час другого дня саміту НАТО 1Україна досягла додаткових двосторонніх угод у сфері безпеки та оборони.
  • 12 липня українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох напрямках і досягли успіхів на деяких ділянках.
  • 12 липня російські війська завдали ще одну серію ударів безпілотниками «Шахед» по території України.
  • Міністерство оборони Росії заявило, що група «Вагнер» майже повністю передала озброєння та військову техніку міноборони.
  • Колишній російський офіцер і затятий націоналіст Ігор Гіркін заявив, що деякі члени найближчого оточення Володимира Путіна можуть підштовхнути диктатора до припинення війни, щоб скинути його.
  • Російські та українські сили здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ – Сватове.
  • Російські та українські війська продовжували бойові дії в районі Кремінної, де російські сили досягли обмежених успіхів.
  • ЗСУ продовжували контрнаступальні дії в районі Бахмута.
  • Російські та українські війська здійснили наземні удари на лінії Авдіївка – Донецьк.
  • Російські джерела стверджували, що ЗСУ здійснили обмежені наземні атаки на заході Донеччини.
  • Українські війська продовжували контрнаступальні дії вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями.
  • ЗСУ продовжували обмежені механізовані штурмові дії на заході Запорізької області.
  • Російські чиновники продовжують боротися з питанням безпеки міжнародних кордонів РФ.
  • Російська окупаційна влада використовує обіцянку щодо лікування, щоб примусити жителів окупованих територій отримати російські паспорти та переселитися на територію РФ.

Нагадаємо, президент Зеленський повідомив, коли Україна стане членом НАТО.

До слова, на саміті НАТО було ухвалено рішення створити замість Комісії Україна-НАТО нову Раду Україна-НАТО, яка буде вирішувати кризові питання.

Як повідомлялося, за підсумками першого дня саміту НАТО стало відомо, що Україну приймуть у Північноатлантичний альянс за прискореною процедурою. Зокрема, Україна вступить до НАТО без плану дій щодо членства (ПДЧ). Проте невідомо, коли це станеться.

Читайте також: Представниця Держдепу США Андреа Калан: Україна грає важливішу роль для НАТО, ніж Росія
Теги: саміт НАТО росія

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