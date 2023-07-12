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Столтенберг повідомив, чим займатиметься Рада Україна-НАТО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Столтенберг повідомив, чим займатиметься Рада Україна-НАТО
Єнс Столтенберг: «У Раді буду головувати я, тому ніхто блокувати індивідуально не буде»
фото з відкритих джерел

Генсек НАТО повідомив, що заснування Ради Україна-НАТО є одним з трьох елементів пакету, який узгодили у Вільнюсі

На саміті НАТО було ухвалено рішення створити замість Комісії Україна-НАТО нову Раду Україна-НАТО, яка буде вирішувати кризові питання. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час спільної з президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Вільнюсі.

«У Раді буду головувати я, тому ніхто блокувати індивідуально не буде. У нас можуть проводитись кризові консультації. Якщо Зеленський захоче долучитися – ніхто не блокуватиме», – сказав він, відповідаючи на питання, чи зможе Угорщина заблокувати засідання Ради.

За словами Столенберга, це один з елементів, щоб наблизити Україну до членства в НАТО.

«Ми будемо як рівні і вирішуватимемо в рамках кризові консультацій, які можуть скликати будь-який член Ради», – додав він.

Столтенберг повідомив, що заснування Ради Україна-НАТО є одним з трьох елементів пакету, який узгодили у Вільнюсі, щоб наблизити Україну до НАТО. «Крім того, метою є зміцнити політичні зв’язки», – сказав він.

За словами генсека НАТО, Рада відрізняється від попередньої Комісії перш за все тим, що вона має право ухвалювати рішення. Передбачені зустрічі на рівні голів урядів, міністрів та на військовому рівні.

«Це буде важливою політичною установою, ми зможемо працювати як рівні», – додав генсек.

Нагадаємо, президент Зеленський повідомив, коли Україна стане членом НАТО.

Теги: НАТО Угорщина Україна Єнс Столтенберг президент

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