Міноборони РФ скиглить через атаку безпілотників на Москву
Росіяни розкритикували Україну за «терористичну атаку» по Москві
Міністерство оборони Росії звинуватило Україну в тому, що українські військові нібито атакували Московську область безпілотниками. Про це йдеться у заяві міноборони РФ.
«Сьогодні вранці припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку п'ятьма безпілотними літальними апаратами по об'єктах на території Московської області та Нової Москви», – йдеться у повідомленні росіян.
Повідомляється, що нібито чотири «українських БПЛА» на території Нової Москви знищили засобами ППО.
А ще один БПЛА нібито був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби і зазнав аварії на території Одінцовського району Московської області.
У міноборони РФ запевняють, що постраждалих і руйнувань немає.
Нагадаємо, що у вівторок, 4 липня, вранці у Новій Москві прогриміли потужні вибухи.
Згодом стало відомо, що під Москвою було збито два безпілотники. Це сталося в районі селища Валуєво – поряд з аеропортом «Внуково».
Ще один безпілотник було збито у Калузької області.
Також відомо, що у ніч на 4 липня військова частина у підмосковній Кубинці була атакована за допомогою безпілотника.
Через вибухи літаки, які прямували у Москву, розвертають на підльоті до аеропорту на інші напрямки.
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