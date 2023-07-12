Зеленський повідомив, коли Україна стане членом НАТО

Президент заявив, що Україна розуміє, що не може бути членом НАТО поки йде війна

Володимир Зеленський: «Ми адекватні люди, ми розуміємо, що дехто дійсно боїться говорити про наше членство зараз, ніхто не хоче Світової війни»

За словами президента, Україна розуміє, що не зможе стати наступним членом Північноатлантичного союзу доти, доки на її території продовжується війни з Росією. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом.

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«Ми адекватні люди, ми розуміємо, що дехто дійсно боїться говорити про наше членство зараз, ніхто не хоче Світової війни. Це зрозуміло й логічно... Україна розуміє, що не може бути членом НАТО поки йде війна. Ми з багатьма сьогодні зустрічалися, Україна буде членом НАТО коли дійсно відповідні будуть умови. Я розумію під цим, що тоді, коли буде безпечно на нашій землі», – заявив президент.

Сьогодні, 12 липня, на саміті Альянсу у Вільнюсі президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.