Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський повідомив, коли Україна стане членом НАТО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський повідомив, коли Україна стане членом НАТО
Президент заявив, що Україна розуміє, що не може бути членом НАТО поки йде війна
фото скріншот відео

Володимир Зеленський: «Ми адекватні люди, ми розуміємо, що дехто дійсно боїться говорити про наше членство зараз, ніхто не хоче Світової війни»

За словами президента, Україна розуміє, що не зможе стати наступним членом Північноатлантичного союзу доти, доки на її території продовжується війни з Росією. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом.

«Ми адекватні люди, ми розуміємо, що дехто дійсно боїться говорити про наше членство зараз, ніхто не хоче Світової війни. Це зрозуміло й логічно... Україна розуміє, що не може бути членом НАТО поки йде війна. Ми з багатьма сьогодні зустрічалися, Україна буде членом НАТО коли дійсно відповідні будуть умови. Я розумію під цим, що тоді, коли буде безпечно на нашій землі», – заявив президент.

Сьогодні, 12 липня, на саміті Альянсу у Вільнюсі президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Читайте також:

Теги: НАТО війна Володимир Зеленський Україна президент

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Московська церква – загроза національній безпеці України
Загроза нацбезпеці: московські попи досі у Лаврі
26 червня, 07:49
Перед концертом Тіна працює дуже ретельно
Тіна Кароль зачарувала мережу ефектним тренуванням
21 червня, 10:29
За словами помічника, Сирський – військовий до мозку кісток
Стало відомо про незвичне хобі Сирського: улюблена справа розчулить
23 червня, 19:53
Виконавець наголосив, що раніше його зброєю був мікрофон
Козловський у військовій формі розповів, що готовий «утилізувати ворога» (фото)
21 червня, 17:39
Обласна військова адміністрація, в якій днями було викрито посадовців-хабарників, категорично відмовляється надавати інформацію на журналістський запит
Тернопільська ОВА приховує дані про чоловіків, які мотаються за кордон під час війни
28 червня, 18:26
Порядок виплат військовим ще має визначити Кабінет міністрів
Доплати військовим: Зеленський підписав закон
30 червня, 13:13
Президент обурився, що наразі обговорюється тільки запрошення, а не членство України
Вступ до НАТО: Зеленський різко відреагував на кулуарні обговорення щодо України
Вчора, 13:36
Threads належить американській компанії Meta
«Убивця Twitter»: що відомо про нову соцмережу Threads та чи дружня вона до українців
7 липня, 11:32
Метью Міллер
Держдеп США пояснив, чому вступ України в НАТО наразі неможливий
Сьогодні, 00:39

Політика

Переговори з Росією: кому з політиків на WhatsApp подзвонив Лукашенко та як обирали делегацію
Переговори з Росією: кому з політиків на WhatsApp подзвонив Лукашенко та як обирали делегацію
Пресконференція Зеленського та Столтенберга за результатами саміту НАТО: трансляція
Пресконференція Зеленського та Столтенберга за результатами саміту НАТО: трансляція
Зеленський повідомив, коли Україна стане членом НАТО
Зеленський повідомив, коли Україна стане членом НАТО
Розмовляв із закордонним міністром у сауні: Резніков про перші дні війни
Розмовляв із закордонним міністром у сауні: Резніков про перші дні війни
Зеленський зустрівся із Сунаком: перші деталі
Зеленський зустрівся із Сунаком: перші деталі
Саміт НАТО у Вільнюсі. Фото Зеленського, яке розсварило українців
Саміт НАТО у Вільнюсі. Фото Зеленського, яке розсварило українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Ярош прокоментував скандал із рапортом Маркуса
11K
Що чекає на людей і планету? ООН оновила свої прогнози
8857
У Росії злітав літак, в Україні лунав сигнал тривоги
8809
«Піариться на тіктоках»: сержант із бригади Маркуса «розніс» його скандальний рапорт
8310
«Укрзалізниця» призначила нічний рейс на один із найбільш популярних напрямків: розклад
6936
Військовий Маркус влаштував скандал і написав дивний рапорт (фото)

Новини

РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
Вчора, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
Вчора, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
Вчора, 12:39
Застрелений у РФ капітан причетний до ракетного удару по Вінниці
Вчора, 07:42
30 зіткнень за добу: Генштаб повідомив, де ведуться запеклі бої
Вчора, 06:19

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту