Франція блокує відкриття офісу НАТО в Японії: названо причину

Франція виступає проти відкриття офісу НАТО у Японії

Протягом кількох місяців офіційні особи НАТО обговорювали плани відкриття офісу зв’язку в Японії, який став би першим форпостом союзників в Азії

Франція виступає проти відкриття офісу НАТО у Японії. Президент країни вважає, що Альянс має бути «географічно обмежений» Північною Атлантикою. Про це повідомляє Politico з посиланням на поінформовані джерела.

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Протягом кількох місяців офіційні особи НАТО обговорювали плани відкриття офісу зв’язку в Японії, який став би першим форпостом союзників в Азії.

Досягнення прогресу у цьому плані мало статися на щорічному саміті НАТО, який відбудеться у Литві наступного тижня.

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Проте президент Франції Еммануель Макрон заперечує доцільність такого географічного розширення Альянсу, наполягаючи, що воно призведе до «ризику переміщення» повноважень НАТО «надто далеко» від його початкової північноатлантичної спрямованості, зазначають в Politico.

«Ми принципово не «за» (ідею розширення НАТО – ред.). Що стосується офісу, японська влада сама сказала нам, що не дуже прихильна до його створення», – заявив Макрон у п’ятницю.

На переконання французького президента, НАТО має бути географічно обмежене Північною Атлантикою. Він додав, що статті 5 і 6, які складають основу Північноатлантичного договору, є «географічними».

У виданні зазначають, що план НАТО щодо відкриття першого азійського офісу з’явився на тлі підвищеної стурбованості агресивною морською та повітряною поведінкою Китаю щодо Тайваню, а також військ США в регіоні.

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Проти ідеї відкриття офісу Альянсу в Японії окрім Франції виступає також Китай.

«Водночас деякі інші союзники НАТО також мають занепокоєння щодо нового офісу, троє європейських дипломатів, які знають про поточні переговори, визнають, що найбільша опозиція йде від Франції», – підкреслили у виданні.

Раніше повідомлялося, що країни НАТО мають дійти консенсусу щодо членства України в Альянсі, але деякі європейські країни хочуть дочекатися результатів війни з Росією.

До слова, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні липневого саміту у Вільнюсі заявив, що лідери ухвалять три ключові рішення щодо України. Зокрема, він очікує, що вони підтвердять майбутнє членство Києва в оборонному блоці.

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