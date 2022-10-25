Ядерний шантаж Росії: Кулеба провів розмову з Блінкеном

Сторони обговорили між собою декілька гарячих тем

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої сторони обговорили вкид Росії про «брудну бомбу». Про це Міністр закордонних справ повідомив у Twitter.

Дипломати також сфокусувалися на постачанні систем ППО.

«Поговорив з Блінкіном про шляхи припинення ядерного шантажу Росії. Вдячний за підтвердження незмінної підтримки США за будь-яких обставин. Євроатлантична солідарність з Україною необхідна. Ми також зосередилися на постачаннях ППО та боєприпасів», – повідомив Кулеба.

Нагадаємо, російські пропагандисти та представники влади активно поширюють інформацію про нібито підготовку Україною «брудної бомби».

Нагадаємо, на заяви Шойгу відреагував і президент Володимир Зеленський. У вечірньому відеозверненні він заявив, що «усі все добре розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити у цій війні».