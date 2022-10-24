Обговорили «брудну бомбу»: Кулеба провів розмову з держсекретарем США Блінкеном

РФ може шукати привід для операції під фальшивим прапором

Головною темою розмови став російський фейк про «брудну бомбу»

Глава дипломатичного відомства України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Головною темою розмови став російський фейк про «брудну бомбу». Про це Міністр закордонних справ повідомив у Twitter.

«Розмова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Ми погодилися: розганяючи хвилю дезінформації щодо «брудної бомби» РФ може шукати привід для операції під фальшивим прапором», – поінформував Кулеба.

Під час розмови сторони порушили також питання щодо практичних кроків з посилення української ППО.

«Держсекретар запевнив, що США докладають для цього всіх зусиль», – написав він.

Нагадаємо, сьогодні російські пропагандисти та представники влади активно поширювали інформацію про нібито підготовку Україною «брудної бомби».

Нагадаємо, на заяви Шойгу відреагував і президент Володимир Зеленський. У вечірньому відеозверненні він заявив, що «усі все добре розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити у цій війні».