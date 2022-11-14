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Про що домовилися Байден та Сі Цзіньпін і що це значить для України

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Про що домовилися Байден та Сі Цзіньпін і що це значить для України
Ядерний тероризм РФ та війна в Україні обговорювалися президентами
фото: Associated Press

Світові лідери недвозначно сигналізують Росії, що її погрози без відповіді не залишаться

Сьогодні,14 листопада, президент США Джо Байден зустрівся з президентом Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпіном на Балі, Індонезія. Вони не обійшли увагою війну в Україні та заявили, що ядерна зброя ніколи не повинна використовуватися, в тому числі в Україні.  

Прогноз про дії на фронті

Росія у війні в Україні може дещо сповільнитися, але їй не вдасться окупувати більше наших земель, вважає президент США Байден.  

«Насправді, відвоювання Херсона – це дуже знакова перемога для України, можу хіба що аплодувати хоробрості й потужності Збройних сил й народу України. Зараз важко говорити, що це означає, але я хочу буду чітким: ми продовжуватимемо підтримувати Україну, надаватимемо всю необхідну підтримку, щоб вони могли відстоювати свою позицію. Україна має вирішувати, як їй вести бойові дії. Ми розуміємо, що наближається війна, і, напевно, вони (армія Росії – ред.) дещо сповільняться, і я маю таку впевненість, що Росії не вдасться окупувати більше українських земель», – додав Байден.

Реакція на ядерний терор Кремля

Президент Байден згадав безвідповідальні погрози Росії застосувати ядерну зброю.  

«Президент Байден і очільник Сі підтвердили свою згоду з тим, що ядерна війна ніколи не повинна вестися, і що її не можна виграти, і наголосили на своїй незгоді із застосуванням або погрозою застосування ядерної зброї в Україні», – йдеться у заяві Білого дому.

Ядерна війна скасовується остаточно – експерт

Директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко вважає, що зустріч Байдена та товариша Сі поставила жирну крапку в ядерному шантажі Путіна.  

«Росіянам чітко сказали: можете засунутий свій другий ядерний потенціал собі поглибше. Це не просто червона лінія – це значно більше. Ще Китай і США домовилися про початок перезавантаження. Якщо не станеться чогось несподіваного, як мінімум, наступні два роки (до виборів в США і на Тайвані) сторони спробують шукати компроміси. І це великий позитив для нас», – пише експерт.

Переговори з країною-терористкою

Американський президент Джо Байден також заявив, що США не братимуть участі ні в яких переговорах без Києва. Тим часом США і далі допомагатимуть ЗСУ зброєю. 

«Я чітко дав зрозуміти, що ми продовжимо надавати можливість українському народу захищати себе – і ми не збираємося вступати у будь-які переговори. Нічого без України, це рішення повинна прийняти Україна», – додав Байден. 

Нагадаємо, раніше аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак говорив: вважає, що фактор Ірану буде обговорюватися між Байденом та Сі Цзіньпіном у контексті умов закінчення війни в Україні. 

«У США та Китаю різні погляди, як закінчувати війну в Україні. Для США очевидно, що Росія має програти війну. Китай хоче, щоб війна закінчилася внічию для Росії», – зазначив Їжак.

За словами аналітика, Байден та Сі Цзіньпін будуть обговорювати те, як не допустити початку нової війни протягом століття.

Раніше ЗМІ анонсували, що зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна відбудеться 14 листопада. Це  перша особиста зустріч між лідерами двох найбільших економік світу після того, як Байден став президентом США у січні 2021 року, і відбудеться через кілька тижнів після того, як Сі Цзіньпін отримав третій п’ятирічний термін на посаді лідера Комуністичної партії Китаю.

Нагадаємо, раніше глава Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Пекін «готовий працювати» з Вашингтоном, щоб «знайти способи порозумітися на благо обох сторін». Президент США Джо Байден своєю чергою запевнив, що Сполучені Штати не прагнуть конфлікту з Китаєм.

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Теги: Джозеф Байден перемога президент Україна Індонезія Китай війна армія зброя переговори

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