Макрон зустрівся з лідером Китаю і попросив «донести сигнали» до Путіна

Лідери Франції і Китаю підтвердили повагу до територіальної цілісності й суверенітету України

Президент Франції Еммануель Макрон на полях саміту G20 зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Під час розмови французький лідер просив переконувати президента Росії Володимира Путіна подумати про реальні переговори з Україною для завершення війни. Про це повідомила пресслужба Єлисейського палацу.

«Еммануель Макрон просив Китай посприяти донесенню сигналів до президента Путіна з метою запобігти ескалації і з серйозними намірами повернутися за стіл переговорів», – зазначається у повідомленні.

У комюніке, опублікованому на сайті Єлисейського палацу, зазначається, що Макрон висловив глибоке занепокоєння намірами Росії продовжувати війну проти України і її глобальними наслідками, та сказав, що для подолання цих викликів потрібна тісна координація між Парижем і Пекіном.

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«Обидва лідери підтвердили повагу до територіальної цілісності й суверенітету України і погоджуються з необхідністю найшвидшої деескалації. Вони підтвердили рішучу позицію щодо запобігання застосуванню ядерної зброї. Президент Сі висловив підтримку ініціативам президента Франції задля досягнення миру», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Макрон готовий вирушити з візитом до Китаю на початку 2023 року. Ця його зустріч з Сі Цзіньпіном була перша з листопада 2019 року.

До слова, 14 листопада президент США Джо Байден зустрівся з президентом Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном на Балі. Вони не обійшли увагою війну в Україні та заявили, що ядерна зброя ніколи не повинна використовуватися, в тому числі в Україні.

Нагадаємо, у своєму зверненні до учасників саміту G20 президент України Володимир Зеленський озвучив українську формулу миру.

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Зеленський також у своєму зверненні до учасників «Великої двадцятки» закликав припинити руйнівну війну Росії та окреслив ряд умов, необхідних для припинення війни.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що підтримує поновлення мирних переговорів між Росією та Україною. Але лідер Франції переконаний, що обирати потрібний для переговорів час має Київ.

Як відомо, 15 листопада на індонезійському курортному острові Балі розпочався дводенний саміт лідерів країн Великої двадцятки, на якому багато уваги буде приділено Україні.