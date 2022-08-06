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Яке озброєння може надати російським терористам Північна Корея: перелік

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Яке озброєння може надати російським терористам Північна Корея: перелік
КНДР може поставити Росії свої системи залпового вогню
фото з відкритих джерел

Визнання Пхеньяном псевдореспублік створило своєрідний міжнародно-правовий офшор для схем військової підтримки російської агресії

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України аналізує вірогідні наслідки визнання Північною Кореєю незалежності» ОРДЛО. Про це йдеться в повідомленні Центру в Telegram.

Не виключається поставка російським терористам такого озброєння:

  • Північнокорейська система залпового вогню (107 мм), оптимізована для бою на невеликих дистанціях.
  • 300-мм РСЗО (дальність стрільби - 200-250 км) у відповідь на американські Himars.
  • Оперативно-тактичні ракети дальністю 400–600 км з гіперзвуковою швидкістю та заявленою вагою боєголовки у 2,5 тонни.
  • Багатоцільові тактичні ракети для ураження малорозмірних цілей на відстані 10 км.
  • Північнокорейські варіанти російських «Точка» та «Іскандер» дальністю до 690 км.

«Визнання Москвою і Пхеньяном псевдореспублік створило своєрідний міжнародно-правовий офшор для різноманітних схем військової підтримки російської агресії, що є грубим порушенням Конституції України, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права», – підкреслює Центр протидії дезінформації при РНБО.

Нагадаємо, 13 липня Корейська Народно-Демократична Республіка визнала незалежність так званої «ДНР»

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило визнання КНДР «незалежності» так званих «республік» донецьких та луганських бойовиків. Київ розглядає це рішення як спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України. У відповідь на цей недружній акт Україна заявила про розрив дипломатичних відносин з Північною Кореєю.

Міністерство закордонних справ КНДР випустило заяву з реакцією на розрив дипломатичних відносин з боку України.

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Теги: Північна Корея «ДНР» «ЛНР» тероризм росія війна Україна зброя РНБО окупанти

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