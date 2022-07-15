КНДР відповіла на розрив дипломатичних відносин з Україною

МЗС Північної Кореї заявило, що ядерна і ракетна програми Пхеньяна є «засобом самооборони»

Північна Корея дружитиме лише з тими, хто визнає її суверенітет

Міністерство закордонних справ Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) випустило заяву з реакцією на розрив дипломатичних відносин з боку України. Про це повідомляє Reuters.

«Україна не має права порушувати чи заперечувати питання суверенітету, здійснивши в минулому акт, який грубо порушував принцип справедливості у відносинах між націями, та активно приєднавшись до США у їхній несправедливій та незаконній ворожій політиці», – цитує видання заяву північнокорейського МЗС.

У КНДР зазначили, що дружитимуть лише з тими, хто визнає їхній суверенітет.

МЗС країни також заявило, що ядерна і ракетна програми Пхеньяна є «засобом самооборони», а також звинуватили США у «ворожій політиці» через санкції та військові навчання з Південною Кореєю.

Нагадаємо, 13 липня Корейська Народно-Демократична Республіка визнала незалежність так званої «ДНР». Про це повідомив голова «псевдо республіки» Денис Пушилін.

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило визнання КНДР «незалежності» так званих «республік» донецьких та луганських бойовиків. Київ розглядає це рішення як спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України. У відповідь на цей недружній акт Україна заявила про розрив дипломатичних відносин з Північною Кореєю.