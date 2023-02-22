ЄС не зміг узгодити десятий пакет санкцій проти Росії – ЗМІ

«Переговори продовжаться завтра, тривожно наближаючись до встановленого дедлайну 24 лютого»

Посли ЄС на зустрічі у середу, 22 лютого, не змогли узгодити десятий пакет санкцій проти Росії, який планували ввести до річниці повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомив редактор «Радіо Свобода» у Європі Рікард Джозвяк у своєму Twitter.

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no agreement among EU ambassadors today on the 10th sanctions package on #Russia. talks continue tomorrow. getting worryingly close to the "self-imposed" deadline of 24 feb....#Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 22, 2023

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«Посли ЄС не досягли згоди щодо десятого пакета санкцій проти Росії. Переговори продовжаться завтра, тривожно наближаючись до встановленого дедлайну 24 лютого», – написав він.

Нагадаємо, Рада ЄС продовжила до 24 лютого 2024 року санкції проти Росії за визнання анексії України. Рішення набуло чинності 22 лютого і стосується санкцій, які було запроваджено 23 лютого 2022 року «у відповідь на незаконне визнання, окупацію або анексію Російською Федерацією деяких районів України, що не контролюються урядом».

Тим часом країни ЄС вигадали покарання тим, хто допомагає Росії обходити санкції. Десять країн ЄС наразі обговорюють, яким чином розширити підстави, на яких можна вводити санкції проти фізосіб та компаній із третіх країн. Згідно із чорновим варіантом документа із пропозиціями, такі кроки можуть включати «видання попереджень фізособам або компаніям як на території ЄС, так і поза нею, які допомагають Росії обходити санкції, та надання блоку повноважень діяти, коли справа стосується товарів, які використовуються у подіях в Україні».

У той же час Угорщина намагається заблокувати санкції проти російських олігархів. ЄС запровадив санкції щодо понад 1400 осіб у зв'язку з війною Росії проти України, багато з яких є російськими олігархами. Країни Балтії та Польща хочуть полегшити застосування санкцій до членів сімей та оточення найбагатших олігархів Росії, але стикаються із опором з боку Угорщини.

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До того ж, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив накласти вето на продовження антиросійських санкцій ЄС, які мають поновлюватися кожні шість місяців. Орбан вимагає, щоб зі списку вилучили чотирьох осіб.