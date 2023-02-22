США введуть санкції проти 200 фізичних та юридичних осіб із РФ – WSJ

США намагаються посилити санкції до річниці вторгнення РФ в Україну

Очікується, що цього тижня адміністрація президента США Джо Байдена запровадить нові санкції проти приблизно 200 російських фізичних та юридичних осіб. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

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Також частиною пакета заходів, розроблених адміністрацією, є новий транш, який включає нову військову допомогу Україні в розмірі 460 мільйонів доларів.

Нові санкції з’явилися в той момент, коли Вашингтон і його союзники, особливо в Європі, шукали нові способи відрізати Москву від доступу до критично важливих матеріалів, спрямованих на підтримку її військового та технологічного секторів.

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За словами джерела, до списку санкцій США будуть внесені губернатори та члени сімей російських чиновників. Крім того, обмеження запровадять проти компаній військово-промислового комплексу, підприємств, які займаються виробництвом супутніх матеріалів, технологічних фірм, а також мереж, які задіяні для обходу санкцій.

У своїй промові напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну заступник міністра фінансів Воллі Адейемо заявив, що Кремль докладає всіх зусиль, щоб уникнути санкцій Заходу.

Він відзначив, що США та союзники з Європейського Союзу й Великої сімки готові застосувати санкції, експортний контроль та інші інструменти, щоб надати компаніям, які ведуть бізнес з Росією, суворий вибір: вести бізнес з коаліцією, яка представляє половину світового ВВП або матеріально підтримувати Росію.

Водночас країни-члени Європейського Союзу обговорюють власний новий набір економічних заходів проти Росії, включаючи пропозиції щодо заборони російського імпорту на суму понад 11 мільярдів доларів і санкції проти іранських компаній, які, за словами блоку, постачають безпілотники до Росії, повідомили дипломати.

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Нагадаємо, що США та союзники планують уже найближчими днями запровадити нові санкції проти РФ, які будуть націлені на товари подвійного призначення.

Крім того, Рада ЄС продовжила санкції проти Росії за визнання анексії України.