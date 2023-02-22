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Посли ЄС погодили продовження санкцій проти Лукашенка і його оточення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Посли ЄС погодили продовження санкцій проти Лукашенка і його оточення
фото з відкритих джерел

Ще на рік заморожено активи 195 фізичних і 34 юридичних осіб із Білорусі

Посли країн Європейського союзу погодили продовження санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення. Про це повідомляє кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Санкції продовжено на один рік.

«Посли ЄС погодилися продовжити на рік заборони на видачу віз/заморожування активів для 195 фізичних і 34 юридичних осіб із Білорусі, включаючи Лукашенка та його найближче оточення», – йдеться в повідомленні.

Раніше Лукашенко розповів, чим ще може допомогти Путіну у війні.

Також Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін.

Зеленський пропонує Раді затвердити санкції проти фінустанов РФ.

До слова, триває 364-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Куземівка і Діброва Луганської області та Федорівка, Ягідне, Берхівка, Бахмут і Курдюмівка на Донеччині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 22 лютого.

Теги: Білорусь Олександр Лукашенко росія санкції

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