Посли ЄС погодили продовження санкцій проти Лукашенка і його оточення

Ще на рік заморожено активи 195 фізичних і 34 юридичних осіб із Білорусі

Посли країн Європейського союзу погодили продовження санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення. Про це повідомляє кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

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Санкції продовжено на один рік.

«Посли ЄС погодилися продовжити на рік заборони на видачу віз/заморожування активів для 195 фізичних і 34 юридичних осіб із Білорусі, включаючи Лукашенка та його найближче оточення», – йдеться в повідомленні.

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