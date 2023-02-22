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Угорщина намагається заблокувати санкції проти російських олігархів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Угорщина намагається заблокувати санкції проти російських олігархів
фото ілюстративне

ЄС запровадив санкції щодо понад 1400 осіб у зв'язку з війною Росії проти України, багато з яких є російськими олігархами

Країни Балтії та Польща хочуть полегшити застосування санкцій до членів сімей та оточення найбагатших олігархів Росії, але стикаються із опором з боку Угорщини. Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що за чинними правилами ЄС може заморозити активи та запровадити візову заборону на бізнесменів, які працюють у Росії. Литва, Латвія, Естонія та Польща тепер хочуть розширити це визначення, і включити найближчих родичів або інших фізичних осіб, які отримують від них вигоду.

Включення членів сімей олігархів та інших спільників олігархів дозволило б піддати санкціям ще тисячі осіб без необхідності доводити їхню пряму участь у війні проти України чи дії в економічних інтересах російської держави. Проте на зустрічі 21 лютого на якій посли ЄС обговорили наступний раунд санкцій блоку, Угорщина виступила проти таких планів. Будапешт стверджував, що це не є частиною 10-го пакету санкцій. Також Угорщина також наполягала на виключенні чотирьох осіб із вже існуючого списку санкцій.

Видання нагадує, що будь-яка країна може накласти вето на такий крок, навіть якщо решта 26 країн ЄС підтримає її. Час минає, оскільки ЄС хоче ухвалити 10-й пакет санкцій до річниці вторгнення Росії до України у п'ятницю, 24 лютого.

ЄС запровадив санкції щодо понад 1400 осіб у зв'язку з війною Росії проти України, багато з яких є російськими олігархами. У наступний пакет санкцій ЄС може бути додано ще 96 осіб.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виявився єдиним, хто не привітав президента України Володимира Зеленського під час його прибуття на саміт лідерів. Про це свідчить відео, де Віктор Орбан демонстративно сидить, в той час як інші керівники країн ЄС йдуть привітатися з президентом України.

Раніше Віктор Орбан вчергове відзначився гучними антиукраїнськими заявами. Він сказав, що на заході його країна межує з німецькомовними, а на сході – з росіянами, «забувши» про Україну. 

Кілька днів тому Орбан знову потрапив у новий скандал із заявами про Україну.

Міністерства закордонних справ України викликало посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому було висловлено рішучий протест у зв’язку із нещодавніми зневажливими щодо України висловлюваннями прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Також Орбан на зустрічі з журналістами у Будапешті виклав свою позицію щодо поточної ситуації російсько-української війни, з якої випливає, що він не вірить у перемогу України та вважає, що вона поступово перетворюється в некеровану руїну.

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Теги: Угорщина санкції росія Європейський союз

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