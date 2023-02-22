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Продовження санкцій ЄС проти Росії: Орбан виступив з новими погрозами

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Продовження санкцій ЄС проти Росії: Орбан виступив з новими погрозами
Орбан: «Ми будемо підтримувати наші економічні відносини з Росією»
фото з відкритих джерел

Віктор Орбан вимагає, щоб зі списку вилучили чотирьох осіб

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив накласти вето на продовження антиросійських санкцій ЄС, які мають поновлюватися кожні шість місяців. Про це повідомило видання Politico.

Орбан вимагає, щоб зі списку вилучили чотирьох осіб.

Угорщина також виступає проти пропозиції, яку підтримують усі інші країни, щодо продовження періоду продовження з шести до 12 місяців, зазначає видання. Продовження санкцій на рік дало б Будапешту менше можливостей торпедувати санкції та зривати рішення ЄС.

У вівторок послам ЄС не вдалося досягти компромісу з Угорщиною. Два дипломати заявили, що ЄС готовий піти назустріч вимогам Орбана і вилучити цих чотирьох осіб із санкційного списку, щоб не ставити під загрозу обмеження проти інших осіб. ЄС запровадив санкції проти понад 1400 осіб у зв'язку з російською війною, включаючи олігархів, членів російського парламенту, військових і силовиків, а також російських адміністраторів на окупованих територіях України.

Один з дипломатів стверджував, що існують також юридичні проблеми, пов'язані з тим, чи зможуть санкції проти цих чотирьох осіб витримати судовий процес.

Але вилучення цих чотирьох прізвищ було недостатнім для Угорщини, зазначили обидва дипломати, оскільки країна також виступає проти запропонованого 12-місячного періоду продовження санкцій. Попередній компроміс, який посли обговорюватимуть у середу, передбачає перехід до дев'ятимісячних періодів продовження (замість нинішніх шести місяців).

Видання не розкриває, кого саме прем’єр-міністр Угорщини хоче звільнити від санкцій, але він згадував про це у своїй промові 18 лютого. «Ми будемо підтримувати наші економічні відносини з Росією, і навіть радимо це робити всьому західному світу, тому що без відносин не буде ні припинення вогню, ні мирних переговорів. Ось чому ми не згодні з тим, що священики і церковні лідери потрапляють до санкційних списків; досить погано, що це може статися з артистами і спортсменами», – заявляв Орбан.

Нагадаємо, 21 лютого Рада ЄС продовжила санкції проти Росії за визнання анексії України. Також посли ЄС погодили продовження санкцій проти Лукашенка і його оточення. Також Зеленський пропонує Раді затвердити санкції проти фінустанов РФ. Також повідомлялося, що Угорщина намагається заблокувати санкції проти російських олігархів.

Раніше Віктор Орбан вчергове відзначився гучними антиукраїнськими заявами. Він сказав, що на заході його країна межує з німецькомовними, а на сході – з росіянами, «забувши» про Україну. 

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Теги: міністр санкції Віктор Орбан Європейський союз росія

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