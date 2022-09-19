Головна Світ Політика
search button user button menu button

Європейський суд з прав людини уперше очолить жінка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Європейський суд з прав людини уперше очолить жінка
О'Лірі багато років викладала право у різних європейських університетах
фото:agensir.it

О'Лірі вступить на посаду 1 листопада 2022 року

Ірландська суддя Сіофру О’Лірі стала новою очільницею Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ). Про це повідомляється на сторінці ЄСПЛ.

«Сьогодні Європейський суд з прав людини обрав своїм новим президентом пані Сіофру О’Лірі з Ірландії. Вона стане першою жінкою-головою Європейського суду з прав людини», – зазначається у повідомленні.

О'Лірі вступить на посаду 1 листопада 2022 року. До цього вона багато років викладала право у різних європейських університетах, перш ніж була призначена суддею від Ірландії у Європейському суді з прав людини у 2015 році.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав неприйнятною скаргу підозрюваного у держзраді нардепа Віктора Медведчука, який звинувачував владу України в «політичній мотивації» його кримінального переслідування.

Як раніше повідомлялося, посольство США у Росії вперше може очолити жінка. Лінн Трейсі, яка розмовляє російською мовою і була другим дипломатом у Москві з 2014 по 2017 рік, стане першою жінкою на цій посаді.

Також уперше в історії Угорщини президентом стала жінка.

Теги: ЄСПЛ суд суддя посольство жінка

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росію офіційно вигнали з Ради Європи 16 березня 2022 року
Помста за Раду Європи: Держдума РФ схвалила скандальний закон щодо рішень ЄСПЛ
19 травня, 07:36
Росія відмовилася виконувати рішення ЄСПЛ, ухвалені після 15 березня 2022 року
ЄСПЛ наказав Росії випустити з тюрем «Свідків Єгови»
8 червня, 16:05
Уряд призначив Уповноваженого в справах ЄСПЛ
Кабмін призначив Уповноваженого в справах ЄСПЛ
31 серпня, 22:31

Політика

Європейський суд з прав людини уперше очолить жінка
Європейський суд з прав людини уперше очолить жінка
Остання путь королеви Єлизавети ІІ: кадри, які показують велич епохи (фото)
Остання путь королеви Єлизавети ІІ: кадри, які показують велич епохи (фото)
Міноборони назвало два головні завдання військових на найближчий час
Міноборони назвало два головні завдання військових на найближчий час
Путін корчив дивні гримаси на зустрічі з представником Туреччини: епічне відео 
Путін корчив дивні гримаси на зустрічі з представником Туреччини: епічне відео 
Сьогодні США проведуть секретний брифінг щодо України
Сьогодні США проведуть секретний брифінг щодо України
Скандал на похороні королеви. Стало відомо, хто влаштував фотозйомки на фоні труни
Скандал на похороні королеви. Стало відомо, хто влаштував фотозйомки на фоні труни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
233K
«Це початок кінця». Арестович пояснив, чим обернеться для Путіна бунт Пугачової
140K
«Нафтогаз» захопили рейдери? Парламент шукає Вітренка
34K
Британська розвідка пояснила, чому Росія втрачає перевагу в повітрі
23K
Соратниця Зеленського: Путіну залишилися лічені місяці
23K
У Кривому Розі пролунали вибухи 
21K
На аеродромі окупованого Мелітополя лунають вибухи (відео)

Новини

ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
Сьогодні, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:18
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
17 вересня, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18
«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву
16 вересня, 13:41
Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
16 вересня, 07:12

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту