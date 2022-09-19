Європейський суд з прав людини уперше очолить жінка

О'Лірі багато років викладала право у різних європейських університетах

О'Лірі вступить на посаду 1 листопада 2022 року

Ірландська суддя Сіофру О’Лірі стала новою очільницею Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ). Про це повідомляється на сторінці ЄСПЛ.

«Сьогодні Європейський суд з прав людини обрав своїм новим президентом пані Сіофру О’Лірі з Ірландії. Вона стане першою жінкою-головою Європейського суду з прав людини», – зазначається у повідомленні.

О'Лірі вступить на посаду 1 листопада 2022 року. До цього вона багато років викладала право у різних європейських університетах, перш ніж була призначена суддею від Ірландії у Європейському суді з прав людини у 2015 році.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав неприйнятною скаргу підозрюваного у держзраді нардепа Віктора Медведчука, який звинувачував владу України в «політичній мотивації» його кримінального переслідування.

Як раніше повідомлялося, посольство США у Росії вперше може очолити жінка. Лінн Трейсі, яка розмовляє російською мовою і була другим дипломатом у Москві з 2014 по 2017 рік, стане першою жінкою на цій посаді.

Також уперше в історії Угорщини президентом стала жінка.