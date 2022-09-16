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ЄСПЛ відхилив скаргу Медведчука проти України

Надія Клочко
glavcom.ua
ЄСПЛ відхилив скаргу Медведчука проти України
СБУ затримала Віктора Медведчука 12 квітня під час спроби втечі з України
фото з відкритих джерел

Суд визнав, що домашній арешт Віктора Медведчука був виправданий

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав неприйнятною скаргу підозрюваного у держзраді нардепа Віктора Медведчука, який звинувачував владу України в «політичній мотивації» його кримінального переслідування. Про це йдеться у повідомленні на сайті ЄСПЛ.

Суд зазначив, що кримінальне провадження проти Медведчука все ще перебуває на дуже попередній стадії, тому його скарга на порушення права на справедливий судовий розгляд є передчасною.

Також суд зазначив, що з приводу обрання домашнього арешту, на що скаржився Медведчук, українські суди давали роз’яснення, які «не видаються довільними чи необґрунтованими».

«Зокрема, посилання на різні докази в матеріалах, наданих суду, демонструють, що підозра в тому, що заявник міг вчинити державну зраду (шляхом передачі військової таємниці іншій державі), ґрунтувалася на достатніх об’єктивних елементах для розгляду як «обґрунтована» у значенні, передбаченому статтею 5 Конвенції (Європейської конвенції з прав людини – «Главком»)», – йдеться в рішенні.

Як зазначається, у ЄСПЛ немає підстав вважати, що суди ухвалювали рішення без відсутності на те правових підстав, або сумніватися в їхній неупередженості.

«Незважаючи на те, що високопоставлені урядовці України публічно заявляли, що заявник і деякі його політичні союзники допомагали російській владі в її агресії проти України, і Рада національної безпеки і оборони України запровадила проти них економічні санкції у зв’язку з цим, які не є предметом цієї заяви, немає жодних доказів того, що домашній арешт заявника супроводжувався свавіллям або був частиною стратегії влади перешкоджати його політичній діяльності або «усунути його з суспільного життя», – йдеться у повідомленні.

Суд вважає, що домашній арешт Медведчука базувався на «обґрунтованій підозрі» і був виправданий ризиком заподіяння шкоди здійсненню правосуддя, відповідно до статті 5 Конвенції.

Як відомо, скаргу до ЄСПЛ Медведчук подав у червні 2021 року. Зокрема, він звинувачував «чинний режим… у грубому порушенні права на справедливий суд, а також у порушенні права на свободу й особисту недоторканність».

Нагадаємо, 24 лютого Віктор Медведчук утік з-під домашнього арешту. Однак 12 квітня СБУ затримала Віктора Медведчука, коли той намагався перетнути кордон України.

До моменту своєї втечі, 24 лютого, Медведчук залишався під домашнім арештом. Такий запобіжний захід йому обирали двічі в межах різних кримінальних проваджень: 13 травня (щодо видобутку нафти і газу в Чорному морі) та 12 жовтня 2021 року (щодо сприяння діяльності терористичної організації через поставки вугілля з окупованих територій Донбасу). 2 листопада 2021 року Печерський суд змінив запобіжний захід для Медведчука з домашнього арешту на особисте зобов'язання до 31 грудня в межах епізоду про держзраду і замах на розграбування національних ресурсів у Криму. В іншій справі домашній арешт залишався чинним. 

15 вересня Личаківський районний суд Львова залишив нардепа Віктора Медведчука під вартою ще на 60 днів – до 14 листопада. 

Нагадаємо, 12 квітня СБУ затримала Віктора Медведчука, коли той намагався втекти з України.

Відомо, що Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна затриманого Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Також правоохоронці вилучили та передали у користування Збройним силам України гелікоптер та літак, якими користувалася родина нардепа, підозрюваного у держзраді, Віктора Медведчука. Нещодавно СБУ повідомила, що суд наклав арешт на додаткові активи Медведчука та Марченко, які управлялися з Росії. 

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Теги: ЄСПЛ Віктор Медведчук

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