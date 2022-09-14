Посольство США у Росії вперше може очолити жінка, – CNN

Байден планує призначити Лінн Трейсі наступним послом США

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден планує призначити дипломатку Лінн Трейсі, яка зараз працює у Вірменії, наступним послом США в Росії. Про це повідомляє CNN.

Лінн Трейсі, яка розмовляє російською мовою і була другим дипломатом у Москві з 2014 по 2017 рік, стане першою жінкою на цій посаді.

Адміністрація Байдена сподівається швидко призначити її на місце Джона Саллівана, який пішов у відставку на початку цього місяця. Терміни її прибуття та офіційного призначення залежатимуть від того, чи погодиться Росія прийняти її як посла у період величезної напруги між Вашингтоном та Москвою.

Як правило, країна-учасниця затверджує ім’я обраного посла до того, як він буде офіційно призначений у межах процесу, передбаченого угодою. За словами двох джерел, США вже надали росіянам кандидатуру Трейсі для початку цього процесу.

Офіційні особи США зазначають, що Росія справді хоче підтримувати дипломатичні відносини із США і може бути зацікавлена в тому, щоб прийняти Лінн Трейсі, й не відкладати процес забезпечення доступу їхнього посла у Вашингтоні.

Натомість представник Держдепартаменту відмовився від коментарів.

Призначення Трейсі ознаменує повну зміну керівництва посольства у Москві. Офіційні особи США наполягають, що вони планують швидко створити сильну дипломатичну команду в РФ. Нинішня динаміка війни в Україні не сприяє активній американсько-російській дипломатії. Окрім війни в Україні, питання затриманих у Росії американців, ймовірно, стане ключовим пріоритетом нового посла.

Нині Трейсі – голова американської дипмісії у Вірменії. Дипломат має ступінь бакалавра дослідження СРСР, а з 1987 до 1990 року проживала в Москві.

Лінн Трейсі працювала в Казахстані та Пакистані, з 2001 до 2002 року обіймала посаду референта з Грузії.

З 2004 до 2006 року вона працювала в дипломатичному представництві в Казахстані. З 2006 до 2009 року – главою консульства США в Пакистані.

За підсумками цього відрядження вона отримала нагороду За виявлений героїзм від імені тодішнього держсекретаря Гілларі Клінтон – 26 серпня 2008 року на неї було скоєно замах.

Після замаху Трейсі була заступником посла США в Туркменістані, також працювала заступником помічника держсекретаря Центральної Азії в Бюро у справах Південної та Центральної Азії американського Держдепартаменту.

Нагадаємо, 4 вересня, Джон Салліван завершив свою роботу на посаді посла Сполучених Штатів у РФ і виїхав із Москви.