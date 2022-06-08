ЄСПЛ наказав Росії випустити з тюрем «Свідків Єгови»

1444 заявники звернулися до ЄСПЛ щодо переслідування «Свідків Єгови» у Росії

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав незаконною заборону в Росії релігійної організації «Свідки Єгови» та переслідування вірян, які до неї належать. Відповідне рішення опублікували на сайті суду.

ЄСПЛ постановив, що Росія порушила право вірян на свободу релігії (стаття 9 Європейської конвенції), свободу вираження поглядів (стаття 10), свободу зборів (стаття 11), а також право на повагу власності (стаття 1 протоколу 1 до Європейської конвенції). Суд об’єднав 20 скарг, поданих 1444 заявниками – релігійними організаціями, видавцями релігійної літератури та більш ніж тисячею вірян.

«Суд ухвалив ..., що держава-відповідач (Росія) має вжити всіх заходів для припинення поточних кримінальних справ проти «Свідків Єгови» та звільнення ув’язнених «Свідків Єгови», – йдеться в ухвалі.

Суд також постановив повернути вірянам вилучене майно або виплатити понад 59,6 млн євро компенсації.

Окрім того, ЄСПЛ зобов’язав виплатити вірянам 3 447 250 євро за нематеріальні збитки, у тому числі по 15 тисяч євро вірянам, які зазнали кримінального переслідування, по 7,5 тис. євро ліквідованим відділенням та людям, які мали адміністративні протоколи. Компенсацію судових витрат суд оцінив у 125 тис. євро.

Як відомо, 20 квітня 2017 року Верховний Суд РФ визнав «Свідків Єгови» екстремістською організацією та заборонив її діяльність на території РФ. 16 серпня 2017 року Міністерство юстиції РФ долучило кримські осередки «Свідків Єгови» до списку екстремістських організацій. 2018 року окупаційна влада на півострові розпочала переслідування вірян «Свідків Єгови», порушуючи кримінальні справи.

За даними Кримської правозахисної групи, на кінець 2021 року у тимчасово окупованому Криму за звинуваченням у причетності до релігійної організації «Свідки Єгови» окупаційна влада позбавила волі п’ятьох осіб – це Віктор Сташевський, Ігор Шмідт, Сергій Філатов, Сергій Люлін, Артем Герасимов. Ще дев’ятеро обмежені в пересуванні: 7 – під домашнім арештом, 2 – під підпискою про невиїзд.

Нагадаємо, Держдума РФ 7 червня ухвалила відразу в другому та третьому читаннях закони про встановлення граничного терміну виконання в Росії постанов Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Відповідно до ухвалених законів, постанови ЄСПЛ, винесені після 15 березня 2022 року, не підлягають виконанню в Росії.

Росія заборгувала за рішеннями Європейського суду з прав людини $79 млн справедливої компенсації, а також рекордні $2,03 млрд на користь колишніх акціонерів ЮКОСа. Більшу частину боргу РФ не визнає. Європейські структури можуть спробувати списати виплати, від яких Росія відмовиться, з її активів РФ у ЄС.