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Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною: чи вступить у війну Ліван

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною: чи вступить у війну Ліван
фото ілюстративне

Хезболла» запевнила, що не буде вживати ніяких дій, якщо Ізраїль не «загрожуватиме» Лівану

Міністр закордонних справ Лівану Абдалла Бухабіб заявив, що його уряд отримав від угруповання «Хезболла» запевнення, що воно не вступить у бойові дії з Ізраїлем. Про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що «Хезболла» запевнила, що не буде вживати ніяких дій, якщо Ізраїль не «загрожуватиме» Лівану.

Хоча 8 жовтня вранці «Хезболла» обстріляла з мінометів ізраїльські військові об'єкти на кордоні з Ліваном. Терористичне угрупування заявило, що випустило десятки ракет і снарядів по трьох ізраїльських позиціях в спірному районі гори Дов на знак солідарності з нападом ХАМАС.

Армія оборони Ізраїлю відповіла артилерійським вогнем в напрямку району пусків і ударом безпілотника по «інфраструктурі Хезболли» в цьому районі.

Об'єктом удару безпілотника був намет, який терористична група встановила на території Ізраїлю кілька місяців тому.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі нові вибухи. Ракети влучили поблизу аеропорту під Тель-Авівом.

Також відомо, що армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на короні із Сектором Газа. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. 

До слова, 7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і ш

Теги: Ліван війна Ізраїль Палестина

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