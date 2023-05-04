Канада надала Україні обладнання для розмінування (фото)

Техніка використовуватиметься для очищення сільськогосподарських земель

Україна отримала від Канади першу партію обладнання для розмінування, загальна вартість якої становить 22,5 мільйона канадських доларів (понад 16 мільйонів доларів США). Про це повідомило посольство Канади в Україні у Twitter.

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«Канада передала Державній службі України з надзвичайних ситуацій першу партію обладнання для розмінування загальною вартістю 22,5 млн канадських доларів», – сказано в повідомленні.

Посольство додало, що ця техніка використовуватиметься для очищення сільськогосподарських земель, що сприятиме відновленню їх продуктивного використання та допомагатиме повернути продовольчу безпеку.

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Нагадаємо, що 21 квітня Канада оголосила про новий пакет військової допомоги для України на майже $29 млн.

Як повідомлялося, Канада передасть Україні конфіскований у росіян літак Ан-124 «Руслан». Це буде зроблено в межах нових санкцій Канади проти російських підприємств.