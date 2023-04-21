Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні

Міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила про новий пакет допомоги на засіданні «Рамштайн»

Сьогодні, 21 квітня, Канада оголосила про новий пакет військової допомоги для України на майже $29 млн. Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Канади.

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Міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила про новий пакет військової допомоги для України на засіданні у форматі «Рамштайн».

Пакет включає внесок у розмірі $28,9 млн до Трастового фонду Комплексного пакету допомоги Україні (CAP). Зокрема, Україна отримає 40 снайперських гвинтівок калібру 50 і боєприпаси від Prairie Gun Works.

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Також Канада передасть Україні 16 радіостанцій для супроводу танка Leopard 2 від компанії L3Harris Technologies.

«Пожертви і підтримка, оголошені Канадою сьогодні, допоможуть забезпечити Україну всім необхідним для захисту її суверенітету, незалежності і територіальної цілісності», – сказала Ананд.

Як повідомлялося, Канада передасть Україні конфіскований у росіян літак Ан-124 «Руслан». Це буде зроблено у рамках нових санкцій Канади проти російських підприємств.