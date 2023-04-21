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Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила про новий пакет допомоги на засіданні «Рамштайн»

Сьогодні, 21 квітня, Канада оголосила про новий пакет військової допомоги для України на майже $29 млн. Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Канади.

Міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила про новий пакет військової допомоги для України на засіданні у форматі «Рамштайн».

Пакет включає внесок у розмірі $28,9 млн до Трастового фонду Комплексного пакету допомоги Україні (CAP). Зокрема, Україна отримає 40 снайперських гвинтівок калібру 50 і боєприпаси від Prairie Gun Works.

Також Канада передасть Україні 16 радіостанцій для супроводу танка Leopard 2 від компанії L3Harris Technologies.

«Пожертви і підтримка, оголошені Канадою сьогодні, допоможуть забезпечити Україну всім необхідним для захисту її суверенітету, незалежності і територіальної цілісності», – сказала Ананд.

Як повідомлялося, Канада передасть Україні конфіскований у росіян літак Ан-124 «Руслан». Це буде зроблено у рамках нових санкцій Канади проти російських підприємств.

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Теги: Канада літак Україна боєприпаси гроші допомога ЗСУ

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