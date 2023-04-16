Подарунок від Трюдо: Україна отримає конфіскований у росіян транспортний літак

Прем'єр-міністр Денис Шмігаль провів зустрічі з прем’єром Джастіном Трюдо, віцепрем’єркою Христею Фріланд, головами МЗС та Міноборони Канади

Канада передасть Україні конфіскований у росіян літак Ан-124 «Руслан». Це буде зроблено у рамках нових санкцій Канади проти російських підприємств. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмігаль.

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«Новий пакет санкцій проти Росії від Канади. Зокрема проти компанії «Волга-Дніпро». Готуємося до конфіскації літака АН-124 та інших активів агресора в Канаді та передачі їх на користь України», – написав Шмігаль.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль називав свій візит до Канади та проведені там переговори ефективними та продуктивними. Про це глава уряду написав у Telegram

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«Продуктивні зустрічі з прем’єром Джастіном Трюдо, віцепрем’єркою Христею Фріланд, головами МЗС та Міноборони Канади, представниками ділових кіл та пенсійних фондів Канади. Працюємо далі. Залучаємо якнайбільше підтримки для нашої перемоги, відбудови та післявоєнного розвитку України», – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, нещодавно Канада ввела санкції проти дев'яти установ фінансового сектору Білорусі, серед яких Національний банк країни. Відповідне рішення опубліковане на сайті канадського уряду. За словами канадсської влади, дії Білорусі є серйозним порушенням міжнародного миру та безпеки, «яке призвело або може призвести до серйозної міжнародної кризи».