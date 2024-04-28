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Кандидатку в президенти США затримали під час пропалестинської акції

Надія Карбунар
glavcom.ua
Кандидатку в президенти США затримали під час пропалестинської акції
Кандидатка від Партії зелених на пост президента Сполучених Штатів на виборах 2012 та 2016 років Джилл Стайн
фото з відкритих джерел

Протести американських студентів розпочалися 17 квітня у Колумбійському університеті у Нью-Йорку

Під час студентських демонстрацій в американських кампусах проти війни в Секторі Гази поліція затримала сотні людей. Серед них – кандидатка у президенти США від Партії зелених Джилл Стайн. Про це пише BBC.

Прессекретар Джилл Стайн повідомив, що кандидатка у президенти була однією з близько 80 людей, заарештованих в Університеті Вашингтона. Утім, наразі їй не висунуто жодних звинувачень, додав речник.

Протести американських студентів розпочалися 17 квітня у Колумбійському університеті у Нью-Йорку, де під час зачистки поліція затримала понад 100 демонстрантів, які розбили намети на території кампусу. Після цього акції поширилися всією країною.

Протестувальники вимагають, щоб навчальні заклади бойкотували компанії та людей, пов'язаних з Ізраїлем. Своєю чергою єврейські студенти скаржаться на антисемітизм з боку деяких демонстрантів.

Згодом у Північно-Східному університеті в Бостоні ще понад 100 протестувальників заарештували за «незаконне проникнення на територію університету» після того, як вони відмовилися прибрати свої намети з території кампусу. Тоді поліція «зачистила» табір.

Північно-Східний університет написав у X, що «демонстрації були ініційовані професійними організаторами», які ніяк не стосуються інституції. Крім того, в університеті заявили, що серед демонстрантів лунали антисемітські фрази. Лідери протесту рішуче відкинули ці звинувачення.

На тлі протестів у Каліфорнійському державному політехнічному університеті в Помоні скасували очне навчання і відклали церемонії вручення дипломів.

Хто така Джилл Стайн?

Це американська лікарка та політична діячка, кандидатка від Партії зелених на пост президента Сполучених Штатів на виборах 2012 та 2016 років, де посіла четверте місце.

Раніше критики й оглядачі звинувачували Джилл Стайн у зв'язках із режимом російського президента Володимира Путіна. У грудні 2015 року вона була присутня на урочистому обіді в Кремлі з Путіним та іншими російськими посадовцями, зокрема генералом Майклом Флінном, якого потім звинуватили у державній зраді.

Раніше у Гарварді розгорівся скандал через студентів, які підтримують ХАМАС. 

 

Теги: студенти партії навчання поліція університет табір

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