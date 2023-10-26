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У Гарварді розгорівся скандал через студентів, які підтримують ХАМАС: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Гарварді розгорівся скандал через студентів, які підтримують ХАМАС: деталі
Палестинські активісти у Гарварді опублікували заяву, в якій засудили політику Ізраїлю
фото з відкритих джерел

Студенти звинувачують владу Ізраїлю і «вважають ізраїльський режим повністю відповідальним за розгортання насильства»

Групи палестинських активістів у Гарварді опублікували заяву, в якій засуджують політику Ізраїлю. В листі, автором якого є Палестинський комітет солідарності студентів Гарвардського університету, стверджується, що студенти «вважають ізраїльський режим повністю відповідальним за розгортання насильства» і звинувачують владу Ізраїлю у створенні «режиму апартеїду». Про це передають CNN і ВВС.

Початок скандалу

Лист підписали 34 студентські групи. «Події (в Ізраїлі – «Главком») відбулися не на порожньому місці», – йдеться в заяві.

Автори зазначили, що мільйони палестинців у Секторі Гази «змушені жити у в'язниці просто неба», і закликали Гарвард ужити заходів, щоб «зупинити знищення палестинців, яке триває».

Реакція суспільства

Під заявою імена підписантів приховано, проте відомі меценати Гарварду закликали оприлюднити ці дані. Серед тих, хто вимагає назвати імена підписантів, – генеральний директор гедж-фонду Pershing Square Capital Management, мільярдер Білл Акман.

«Не варто мати можливість ховатися за корпоративним щитом, публікуючи заяви, що підтримують дії терористів», – сказав Акман. Він додав, що хоче переконатися, що його компанія та інші «ненавмисно не наймуть» студентів-підписантів на роботу.

Кілька інших бізнес-лідерів, зокрема генеральні директори торгового клубу FabFitFun, стартапу EasyHealth і Dovehill Capital Management, підтримали заклик Акмана назвати імена студентів.

У Гарварді подружжя мільярдерів вийшло з правління. Ще один меценат забрав гроші на стипендії. А Лоуренс Саммерс, колишній президент Гарвардського університету та міністр фінансів, розкритикував керівництво за запізнілу відповідь на атаку ХАМАСу і лист студентів.

Тим часом критику Саммерса підтримали кілька американських законодавців-республіканців, зокрема випускник Гарварда Тед Круз, який написав у соцмережах: «Що, в біса, не так із Гарвардом?».

Голова Американської асоціації коледжів та університетів Лінн Паскерелла натомість відповіла: «Погрози студентам з відмовою найняти їх на роботу та відкликання грошей через їхні погляди суперечать американській вищій освіті, яка ґрунтується на необмеженому прагненні до істини та вільному обміні ідеями».

Реакція університету

Президентка Гарвардського університету Клодін Гей виступила із заявою, в якій ідеться, що «жодна студентська група не виступає від імені Гарвардського університету чи його керівництва».

Пізніше Клодін Гей і вище керівництво, зокрема 15 деканів, оприлюднили заяву, в якій є рядки про те, що «їхні серця розбиті через смерть і руйнування, спричинені нападом ХАМАСу, спрямованим на громадян Ізраїлю».

Студенти відкликають підписи зі скандальної заяви

Студентське видання Harvard Crimson повідомляє, що станом на ранок 12 жовтня принаймні вісім із 34 організацій відкликали підписи під заявою. Студенти запевняють, що не знали про зміст заяви і підписали її через солідарність.

Гарвард спробував було закрити списки підписантів. Але імена опублікувала медіа-група Accuracy in Media. Ймовірно, та ж група організувала кампанію: вулицями навколо кампусу університету їздила вантажівка із рекламним щитом. На  ньому були імена й обличчя студентів, які, ймовірно, належать до підписантів. На вантажівку були напади, в неї летіла цегла.

Боротьба у Гарварді триває

Вчора стало відомо, що понад 150 членів Гарвардського університету зібралися на вулиці, що оплакували смерть палестинських дітей, загиблих під час останніх бомбардувань Гази, передає The Harvard Crimson.

Тим часом випускники Гарварда звинуватили університет в ігноруванні безпеки єврейських студентів на тлі пропалестинських протестів у кампусі. В листі, зокрема, розповіли про нещодавній напад на ізраїльського студента в університетському містечку.

Своєю чергою студенти-мусульмани також скаржаться, що отримують погрози вбивства.

Повчальна ситуація для України

Нині «баталії» стосовно публікації списку підписантів продовжуються. Як зазначила блогерка Вікторія Макарова, історія з Гарвардом є «дуже показовою».

«Бо дістали ці... трактування свободи слова як необмеженої жодною відповідальністю можливості брякнути, що завгодно, де завгодно, з будь-якого приводу. Світ поляризується, світ став чорно-білим. Кожен обирає, на якому він боці. Це – базове морально-етичне питання», – зазначила вона.
Макарова поділилася історією з власного досвіду, як люди плутають свободу слова з безвідповідальністю.

Якщо коротко, десь 2014-го чи 2015 року мене забанила приятелька, українка, що на той момент навчалася у Стенфорді. Пані систематично розганяла зраду у своїх дописах про події в Україні, поширюючи доволі спірні тексти, котрі ну дуже нагадували російські ІПСО. На моє запитання: «Нащо ти це робиш, твої тексти є неправдивими і просто шкідливими» – пані почала нести ахінею про свободу слова, котру проповідують у Стенфорді. Мовляв, усі викладачі стимулюють гарячі і провокативні дискусії, оскільки вони формують "критичне мислення». На моє запитання, чи розуміє вона різницю між свободою слова й безвідповідальністю, я отримала бан. Наслідки такої політики формування «критичного мислення», я так розумію, ми бачимо зараз і в Гарварді», – підсумувала Вікторія Макарова.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган скасував свій візит до Ізраїлю. Він заявив, що бойовики ісламістського руху ХАМАС, які напали на країну, «не терористи».

До слова, уряд Шотландії закликав усі сторони палестино-ізраїльського конфлікту погодитися на негайне припинення вогню, щоб забезпечити постачання надзвичайної гуманітарної допомоги до Гази та гарантувати безпечний прохід для всіх, хто хоче залишити обложену територію.

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Теги: Ізраїль студенти Велика Британія ХАМАС Палестина

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