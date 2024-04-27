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США заявили про спроби Китаю вплинути на майбутні вибори

Надія Карбунар
glavcom.ua
США заявили про спроби Китаю вплинути на майбутні вибори
Блінкен побував із триденним візитом у Китаї
фото з відкритих джерел

Китай та інші країни грають на існуючих соціальних розбіжностях в США в кампаніях впливу

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США бачили докази спроб Китаю «вплинути і, можливо, втрутитися» у майбутні вибори в США, попри зобов'язання лідера Сі Цзіньпіна не робити цього. Про це він розповів в інтерв’ю для CNN.

Блінкен сказав, що він повторив заклик президента Джо Байдена до Сі не втручатися в президентські вибори в США в 2024 році.

«Ми бачили... докази спроб впливу і, можливо, втручання, і ми хочемо переконатися, що це буде припинено якомога швидше. Будь-яке втручання Китаю в наші вибори – це те, що ми дуже уважно розглядаємо, це абсолютно неприйнятно для нас, тому я хотів би переконатися, що вони знову почули це повідомлення», – сказав Блінкен, додавши, що існує занепокоєння з приводу того, що Китай та інші країни грають на існуючих соціальних розбіжностях в США в кампаніях впливу.

Пекін неодноразово заявляв, що не втручається у вибори в США, виходячи зі свого принципу невтручання у внутрішні справи інших країн.

Блінкен заявив, що США і Китай наразі «дуже відверто» говорять про їхні розбіжності, адже США хоче «уникнути конкуренції, яка переростає в конфлікт».

Держсекретар додав, що використав цю зустріч із Сі Цзіньпіном, щоб висловити занепокоєння адміністрації Байдена щодо підтримки Китаєм Росії, а також підкреслити, що США вживатимуть подальших заходів, якщо така підтримка триватиме.

«Ми сказали Китаю наступне: ми будемо вживати заходів, і якщо це не припиниться, ми будемо змушені вжити більше заходів, і ви можете очікувати, що інші країни також будуть вживати заходів. Ми очікуємо, що вони будуть діяти, і ... якщо вони цього не зроблять, ми будемо діяти», – сказав Блінкен, додавши, що він порушив це питання як перед міністром закордонних справ Ван Ї, так і перед Сі.

Він також повідомив, що китайські колеги не визнали роль цих товарів у війні в Україні. Замість цього вони охарактеризували це як торгівлю з Росією і заявили, що успіх Москви не залежить від Китаю, додав Блінкен.

Китай довгий час стверджував, що зберігає нейтралітет у війні РФ проти України, і продовжував представляти себе як потенційного мирного посередника, навіть незважаючи на те, що Пекін зміцнив свої економічні, стратегічні та дипломатичні зв'язки з Росією з моменту початку повномасштабної війни, пише медіаресурс.

Нагадаємо, Державний секретар США Ентоні Блінкен 24 квітня прилетів до Китаю з триденним візитом, мета якого зміцнення двосторонніх зв’язків. 

Зазначається, що візит Блінкена є заключним із серії контактів на високому рівні між країнами, завдяки яким вдалося відчутно знизити напруженість у двосторонніх відносинах, що на початку минулого року перебували на найнижчому рівні.

До слова, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай є головним постачальником військового обладнання для Росії. Вашингтон попередив Пекін про неприйнятність підтримки російської війни.

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Теги: вибори Китай Ентоні Блінкен нейтралітет Сі Цзіньпін конфлікт

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