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Руйнівний торнадо охопив одразу кілька штатів США (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Руйнівний торнадо охопив одразу кілька штатів США (відео)
Уламки зруйнованого штормом будинку у штаті Небраска
фото: Margery A. Beck/AP

Стихійне лихо в США зриває дахи будинків та перевертає автівки

Потужний торнадо вирує в американських штатах Небраска, Айова і Техас. Щонайменше двоє людей постраждали. Про це повідомляє CNN.

Торнадо в США почав лютувати ще вчора, на тлі сильних злив у центральній частині країни.

Зазначається, що у п'ятницю потужний торнадо пронісся через околиці міста Лінкольн штату Небраска, зриваючи дахи з будинків та перевертаючи машини. Представник залізничної служби заявив, що через стихійне лихо кілька вагонів поїзда зійшли з рейок неподалік міста Уеверлі в тому ж штаті.

Стверджується, що торнадо разом із сильними штормами може лютувати до завтра, причому найнебезпечнішим днем ​​буде субота. Сильні торнадо можливі від Мічигану до Техасу, у тому числі в Оклахома-Сіті, Канзас-Сіті, Далласі, Мілуокі, Чикаго та Остіні.

Відомо, що двом людям у місті Омаха надали медичну допомогу через незначні травми після торнадо, що пронісся районом Елкхорн у п'ятницю. «Ми вважаємо, що постраждалих було дуже мало, тому що системи попередження в місті Омаха та окрузі Дуглас були дуже ефективними», – наголосив начальник місцевої поліції.

Нагдаємо, що в січні 2024 року в американському штаті Флорида пройшлися потужні торнадо, які призвели до масштабних руйнувань та загибелі щонайменше чотирьох людей.

Перед цим,у грудні, руйнівні шторми й торнадо в американському штаті Теннессі забрали життя щонайменше шістьох людей, серед яких є дитина.

Теги: шторм стихійні лиха США

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