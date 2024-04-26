Новітні ракети США не виправдали очікувань України: Пентагон назвав причини

Компанія з США максимально швидко переробила ракету класу «повітря-земля» у систему наземного запуску, але це не спрацювало

Один з видів далекобійного озброєння, яке Сполучені Штати відправили Україні, виявився неефективним. Про це заявив заступник міністра оборони США із закупівель та забезпечення Білл ЛаПланте під час форуму глобальної безпеки від Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

«Одна компанія, яку я залишу неназваною, реалізувала справді круту ідею з перетворення озброєння класу «повітря-земля» у систему наземного запуску великої дальності. Вони працювали над нею так швидко, як могли, і ми навіть скоротили випробування прототипів до перевірки на надійність. Після цього ми відправили це озброєння українцям, однак воно не спрацювало», - визнав він.

ЛаПланте не назвав конкретно, що ж це за зброя, але він дав її опис, за яким можна припустити, що йдеться про Glsdb. Ця зброя наразі не перебуває на озброєнні американського війська, і Україна стала першою, хто протестував її в складних умовах поля бою.

Ці ракети від Boeing створювалися на основі авіаційних високоточних бомб GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB). Їх випробування завершилися у грудні торік, а перші підтвердження застосування в Україні з’явилися в лютому цього року.

ЛаПланте пояснив, що ракети не спрацювали з кількох причин, включаючи:

роботу систем радіоелектронної боротьби;

звичайний бруд та використання з землі;

а також особливості, пов’язані з тактикою застосування.

Заступник міністра оборони США наголосив, що «коли ви надсилаєте людям, що борються за своє життя, непрацюючу зброю, вони намагаються використати її тричі, а потім просто відкидають убік. Так і сталося».

Про передачу цього озброєння було оголошено ще на початку 2023 року в одному з пакетів оборонної допомоги на понад $2,17 млрд. З того часу терміни поставки Glsdb в Україну декілька разів зміщувалися, а вже у 2024 році РФ показала уламки цієї зброї.

Нагадаємо, президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 млрд на підтримку України. Згодом стало відомо, яке озброєння отримає Україна в новому пакеті військової допомоги від США.

Раніше стало відомо, що перше обладнання в межах оголошеного нещодавно пакета військової допомоги від США буде доставлене в Україну протягом кількох днів.