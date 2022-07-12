Нафта з Казахстану. Нова гібридна зброя Кремля

Росія продемонструвала Європі, що може коїти з експортом казахстанської нафти

Росія погрожує використати блокування експорту нафти із сусіднього Казахстану як зброю проти європейських країн, що підтримують Україну. Розпорядження суду про закриття експортного терміналу у Чорному морі на місяць є чітким попередженням для Європи про важелі впливу Росії.

5 липня суддя у Новоросійську, що на узбережжі Чорного моря, наказав Каспійському трубопровідному консорціуму (КТК) припинити поставки на 30 днів. Формальною підставою для рішення суду була перевірка від 6 травня, під час якої Роскомнадзор виявив екологічні порушення на виробничих об`єктах терміналу, які компанія мала усунути до кінця листопада цього року.

Каспійський Трубопровідний Консорціум (КТК) – це міжнародна нафтотранспортна компанія за участю структур Росії і Казахстану, а також іноземних видобувних компаній, створена для будівництва та експлуатації Каспійського магістрального нафтопроводу довжиною понад 1,5 тис. км.

Трубопровід КТК пов'язує великі нафтові родовища у Західному Казахстані із Чорноморським експортним терміналом і є основним експортним маршрутом для казахстанської нафти. Нафта трубопроводом транспортується до морського терміналу компанії на заході від Новоросійська і там завантажується на танкери для подальшої відправки на світові ринки.

Наприкінці 2001 року, із введенням в експлуатацію Каспійським трубопровідним консорціумом нафтогону довжиною 1580 км, на ринку з’явилась легка сира нафта CPC Blend.

Нафта експортується з Казахстану через термінал у Новоросійську

Графіка BanksToday

Об’єкт знаходиться у Росії, проте близько 90% сирої нафти, яка проходить через нього, надходить із Казахстану, що створює ідеальну можливість для Путіна завдати економічного удару своїм мучителям. Через зупинку КТК глобальний ринок недоотримав 1,5 млн барелів сирої нафти.

Звичайно, Путін не сказав прямо, що це і є його метою. Росія просто використала регіональний суд для припинення нафтових потоків. Початкове розслідування на експортному терміналі було зініційовано російським віце-прем’єр-міністром Вікторією Абрамченко, яка нещодавно працювала у секторах сільського господарства та реєстрації землі, що само по собі викликає підозру, що за цим стоїть політична мотивація.

У Росії вже були історії із використанням судів у політичних цілях. Один з прикладів – переслідування ТНК-ВР та її іноземних керівників у 2008 році, до остаточного поглинання нафтового підприємства підтримуваним державою ПАТ «Роснефть»; низка перешкод на шляху проекту – заводу з виробництва скрапленого природного газу «Сахалін-2», кульмінацією чого стало придбання ПАТ «Газпром» контрольного пакета акцій у 2006 році.

«Тюменська нафтогазова компанія» (ТНК)– одна з провідних нафтогазових компаній Росії. У 2007 році компанія зіткнулася з низкою претензій з боку російської влади щодо порушення умов освоєння найбільшого у Росії Ковиктинського газоконденсатного родовища. Пред'явлення претензій збіглося за часом із переговорами про входження у проєкт російської газової монополії «Газпром», які завершилися влітку 2007 року.

Про серйозність конфлікту ЗМІ заговорили після кількох обшуків в офісі компанії. 12 березня 2008 року були затримані співробітник компанії «ТНК-ВР Менеджмент» Ілля Заславський і його брат – голова проєкту Британської ради (Британська Рада – структурний орган уряду Великої Британії, що займається поширенням британської культури за кордоном – «Главком» ) «Клуб випускників» Олександр Заславський. За даними ФСБ, вони збирали закриту інформацію на користь іноземних нафтових і газових компаній.

У листопаді 2012-го «Роснефть» викупила частки мажоритарних власників TНК-BP і стала власником більш ніж 90% акцій компанії. Поглинання завершилося у березні 2013 року.

Експортний термінал КТК пережив низку прикрих подій після вторгнення російських військ в Україну. Наприкінці березня його частково закрили на місяць після того, як шторм начебто пошкодив два з трьох навантажувальних буїв (причальні пристрої). Потім, у середині червня, на двох причалах знову призупинили роботи для огляду навколишньої акваторії, де згодом нібито виявили кілька мін часів Другої світової війни. Було би логічно, якби міни видалили ще під час встановлення буїв. Проте у Росії буває й таке...

Близько двох третин експорту CPC Blend зазвичай потрапляє у Європу, причому значні обсяги спрямовуються до Центральної Європи через трубопроводи з італійського порту Трієст. Вплив рішення російського суду на середземноморський ринок сирої нафти буде серйозним.

За даними Bloomberg, сукупний місячний експорт нафти з Азербайджану, Казахстану, Лівії, Північного моря та Західної Африки, тобто усіх основних постачальників до Європи, впав у червні більш ніж на 1 млн барелів на день.

Експорт з Лівії скоротився майже вдвічі, порівняно з минулорічним середнім показником і, схоже, цього місяця він ще більше впаде, оскільки країну знову охоплюють заворушення. Як і CPC Blend, лівійська нафта легка, містить мало сірки. Це робить лівійську нафту та CPC Blend зараз привабливими і такими, що важко замінити.

Навіть якщо суд скасує заборону, Росія вже надіслала Європі чітке попередження: вона може переривати потоки сирої нафти як завгодно і готова завдати надзвичайної економічної шкоди своїм сусідам.

Учора ж російський «Інтерфакс» повідомив, що суд призупинив заборону на перевалку нафти КТК, замінивши її штрафом. Проте, передбачити щось у Росії дуже важко: за «штормом», «мінами» і «проблемами з екологією» казахстанську нафту може зупинити якась нова перепона...

Джуліана Лі нафтовий стратег Bloomberg First Word

Джерело: Bloomberg

Переклад: Наталія Сокирчук, «Главком»