Анексія Грузії та Казахстану. Медведєв видав нові плани Кремля
Медведєв видав секрет, та пізно спохопився – його вже рознесли по мережі
Колишній президент Росії Медвєдєв опублікував на своїй сторінці «Вконтакте» пост, в якому погрожував після захоплення України напасти на Грузію та Казахстан. Він назвав Казахстан та Грузію «штучними, неповноцінними державами, які не мають права на існування та мають стати частиною Росії.
Через деякий час пост видалили, а помічник Медвєдєва написав, що його сторінка була зламана.
Однак російські пропагандистські ЗМІ підхопили «допис» і цитують Медвєдєва. Зрадник України Олег Царьов написав що в пості «усе вірно по суті».
У Казахстані нацистська писанина зі сторінки Медвєдєва вже спричинила скандал.
Нагадаємо, раніше Дмитро Медведєв злякався, що Україна відновить власний суверенітет над окупованим Кримом військовим шляхом – і почав лякати українців апокаліпсисом.
Як зауважив блогер Денис Казанський, «в одному фейковому пості (якщо він фейковий) виявилося більше правди, ніж в усіх офіційних заявах російських чиновників, зроблених у попередні роки».
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