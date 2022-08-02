Анексія Грузії та Казахстану. Медведєв видав нові плани Кремля

Пост пропагандисти з РФ сприйняли за чисту монету

Медведєв видав секрет, та пізно спохопився – його вже рознесли по мережі

Колишній президент Росії Медвєдєв опублікував на своїй сторінці «Вконтакте» пост, в якому погрожував після захоплення України напасти на Грузію та Казахстан. Він назвав Казахстан та Грузію «штучними, неповноцінними державами, які не мають права на існування та мають стати частиною Росії.

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Через деякий час пост видалили, а помічник Медвєдєва написав, що його сторінка була зламана.

Однак російські пропагандистські ЗМІ підхопили «допис» і цитують Медвєдєва. Зрадник України Олег Царьов написав що в пості «усе вірно по суті».

У Казахстані нацистська писанина зі сторінки Медвєдєва вже спричинила скандал.

Нагадаємо, раніше Дмитро Медведєв злякався, що Україна відновить власний суверенітет над окупованим Кримом військовим шляхом – і почав лякати українців апокаліпсисом.

Як зауважив блогер Денис Казанський, «в одному фейковому пості (якщо він фейковий) виявилося більше правди, ніж в усіх офіційних заявах російських чиновників, зроблених у попередні роки».