Пилова хмара із Казахстану: що відомо про смог, який накрив Київ

За прогнозами синоптиків, смог у Києві зникне сьогодні, 23 серпня

Сьогодні, 23 серпня, у Києві спостерігається високий рівень забрудненості повітря, зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації пилу. Причиною цього явища стало перенесення в наш регіон повітря з пиловими частками із Каспійської низовини (Казахстан).

Як повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА), джерело утворення пилу знаходиться за територіальними межами міста Києва.

«Підвищення концентрації відбувається за рахунок переміщення повітряними масами пилу з південно-східного напрямку», – повідомило Управління екології та природних ресурсів КМДА.

Станом на ранок на лівому березі Києва вміст зважених часток складає 273 мкг/м3, на правому березі – 316 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3).

Перевищення концентрації решти забруднюючих речовин, за якими здійснюються спостереження (оксид та діоксид азоту, оксид сірки, озон, формальдегід, оксид вуглецю, сірководень), не виявлено. Радіаційний фон перебуває в межах норми.

Через велику концентрацію пилу в місті спостерігається смог. За даними порталу IQAir, станом на ранок Київ до десятка міст світу із найзабрудненішим повітрям, станом на цю хвилину – опустився на 26 позицію, якість повітря погіршена лише у деяких районах столиці.

Вперше смог було помічено в понеділок, 22 серпня, він розтягнувся по всій Київській області. Причиною стало перенесення повітря з пиловими частками із Каспійської низовини.

«Супутникова інформація підтверджує локалізацію та переміщення пилу саме до нашого регіону. За синоптичними розрахунками, на покращення ситуації, очищення повітря можна розраховувати лише завтра ввечері», – повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами Постриганя, основна причина забруднення – перенесення в наш регіон повітря з пиловими частками із каспійської низовини та інших азійських регіонів. Наразі переважають південно-східні вітри.

«Саме транскордонне перенесення завислих частинок пилу зумовили таке погіршення видимості», – пише Постригань.

Водночас Черкаський обласний гідрометцентр повідомив, що рівень забрудненості повітря пилом порівняно з вчорашнім вже зменшується.

Що робити у разі смогу: закрити вікна вдома;

не виходити зайвий раз на вулицю;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Черкаський обласний гідрометцентр також прогнозує підвищення температури у регіоні у зв’язку з надходженням розпеченого повітря із степів Казахстану. Також прогнозується вітряна погода.

«Вітер – це результат різниці тиску повітря. Чим сильніше різниця тиску або баричний градієнт між системою «циклон – антициклон», тим сильніший горизонтальний рух повітря. Нині Черкащина знаходиться в зоні протистояння між східним антициклоном і західним циклоном, тому спостерігається посилений градієнтний вітер. Нагрівання викликане сонцем теж додає різниці градієнтам тиску, тому збільшення швидкості вітрів починається в пізні ранкові години, пік у другій половині дня, і зазвичай затихає рано ввечері.

Наступної доби характер погоди суттєво не зміниться. Антициклон зі сходу стримує розвиток хмарності та забезпечує суху погоду. Надходження розпеченого повітря з степів Казахстану зумовить підвищення температурних показників ще на 2-3 градуси. Температура вночі 14-19 градусів, вдень 27-32 градуси», – йдеться у повідомленні.

Гідрометцентр під час посиленого вітру рекомендує бути подалі від сухих дерев, рекламних щитів та інших конструкцій, які можуть бути небезпечними.

«В умовах високих температур та сильного вітру нагадуємо про заборону спалювання сміття та залишків рослинності», – додали в установі.

Як відомо, частинки пилу можуть спричиняти подразнення слизових оболонок, кашель та чхання. Особливо це небезпечно для людей, які страждають на захворювання органів дихання, алергічні реакції та людей похилого віку.