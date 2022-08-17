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Казахстан відмовився від вивчення російської у першому класі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Казахстан відмовився від вивчення російської у першому класі
фото: Вікіпедія

Російська мова залишиться лише у програмі школярів, які цією мовою й навчаються

Влада Казахстану скасувала вивчення російської та англійської мови з першого класу. Про це заявив міністр освіти Асхат Аймагамбетов, повідомляє Радіо Свобода.

За словами чиновника, з першого класу діти вивчатимуть лише казахську, оскільки для вивчення російської й англійської їм спочатку потрібно навчитися читати і писати рідною мовою.  «З другого класу почнеться вивчення російської мови як окремої дисципліни, а з третього класу для всіх шкіл вивчатиметься англійська мова», – повідомив Аймагамбетов.

Російська мова залишиться лише у програмі школярів, які цією мовою й навчаються.  Раніше школярі в Казахстані починали з першого класу вивчати три мови: російську, казахську й англійську. Вивчення англійської з першого класу з’явилося у 2012 році.

Нагадаємо, що ще на початку квітня Казахстан назвав російське вторгнення до України війною.

Токаєв тоді заявив, що його країна поважає територіальну цілісність України, як і переважна більшість країн світу. Тому «ДНР» та «ЛНР» Казахстан також не визнав.

Нагадаємо, влада Казахстану відреагувала на «заклик» експрезидента Росії Дмитра Медведєва захопити країну.

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Теги: Казахстан мова росія

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