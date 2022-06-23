Естонія буде стерта з карти в разі нападу РФ – прем’єрка

Кая Каллас наполягає на виділенні підрозділу військ НАТО для кожної балтійської країни

Прем’єрка Естонії Кая Каллас попередила про серйозні наслідки можливої агресії Росії проти країн Балтії. Вона заявила, що стратегія НАТО із захисту Естонії, Латвії і Литви, згідно з якою союзники прибудуть із підкріпленням лише після вторгнення, є застарілою. Про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами Каллас, Естонія буде «стерта з карти», а історичний центр її столиці зрівняється з землею за чинної стратегії НАТО із захисту балтійських країн від можливого нападу Росії.

Вона зазначила журналістам, що оборонні плани Альянсу для трьох балтійських держав досі полягають у тому, щоб дозволити їх захоплення перед тим, як звільнити їх через 180 днів.

Каллас нагадала, що минуло більше ніж 100 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і наголосила: «Якщо порівняти розміри України та країн Балтії, це означатиме повне знищення країн і нашої культури».

Як повідомляє Financial Times, Кая Каллас наполягає на виділенні підрозділу військ НАТО для кожної балтійської країни. Вона називає план дій НАТО «втратити, а потім звільнити».

Коментуючи слова Каллас, представник НАТО сказав, що Альянс «має плани стримування загроз і захисту всіх союзників, але ми ніколи не вдаємося в оперативні деталі. Генеральний секретар пояснив, що посилення стримування та оборони буде одним із ключових рішень на саміті НАТО наступного тижня».

У НАТО додали: «Ми зробимо більше, щоб забезпечити захист кожного дюйма території союзників у будь-який час і від будь-якої загрози. Ми адаптуємо структуру сил НАТО з більшою кількістю сил у високій готовності. У нас також буде більше передових бойових формувань НАТО, щоб посилити бойові групи на сході».

Заяви прем’єрки Естонії прозвучали перед самітом НАТО в Мадриді, який відбудеться 28-30 червня. Саміт розгляне сучасні виклики для європейської і євроатлантичної безпеки, шляхи подальшої трансформації Альянсу та ухвалить нову Стратегічну концепцію.

Президента України Володимира Зеленського запросили на саміти НАТО та Великої сімки. Президент прийняв обидва запрошення.

Відомо, що лідери країн «Великої сімки» і Північноатлантичного альянсу мають намір в ході майбутніх самітів працювати над посиленням тиску на Росію через її вторгнення в Україну, підкреслюючи при цьому свою стурбованість із приводу позиції Китаю.

Очільниця Представництва НАТО в Україні Карен Мактір повідомила в інтерв'ю «Главкому», що на саміті в Мадриді лідери Альянсу схвалять нову Стратегічну концепцію НАТО.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс підготує нову оборонну модель для східного флангу НАТО, яку має бути затверджено на саміті в Мадриді.

Читайте також: