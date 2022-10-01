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Саакашвілі застерігає Грузію щодо масового притоку росіян

Юрій Лящук
glavcom.ua
Саакашвілі застерігає Грузію щодо масового притоку росіян
Чим більше цих чоловіків у Грузії, тим менше українців загине
фото з відкритих джерел

Втеча російських призовників до Грузії створює демографічну небезпеку для цієї країни

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі відреагував на масову втечу росіян до Грузії. На думку Саакашвілі, російські біженці у майбутньому можуть втручатись у внутрішню політику країни.

«Масований виїзд російських призовників до Грузії створює велику демографічну небезпеку для цієї маленької країни, а також серйозні проблеми з безпекою. Суспільство дуже негативно налаштоване.

З іншого боку я навіть поверхнево не засуджуватиму рішення грузинської влади їх пропустити, оскільки чим більше цих чоловіків у Грузії, тим менше українців загине. А це для Грузії важливо.

Водночас грузинське громадянське суспільство має весь час нагадувати новоприбулим, що вони – окупанти і жорстко моніторити, щоб вони не скуповували грузинські паспорти, щоб позбавити їх можливості втручання у внутрішню політику Грузії. Також ми весь час маємо створювати стимули, щоб вони максимально виїжджали до Туреччини та інших країн», – написав Саакашвілі.

Раніше експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі дав попередження Лукашенку, якого Путін штовхає на війну з Україною.

Нагадаємо, оголошена в РФ «часткова мобілізація» не має конкретних термінів і завершиться лише за рішенням російського диктатора Володимира Путіна.

Як відомо, від 21 вересня у Росії триває «могилізація». Росіяни б'ються між собою та палять адмінбудівлі. За даними Генштабу, в Росії після оголошення часткової мобілізації уже призвали до війська 100 тис. осіб, тобто третину від запланованої кількості.

Після оголошення російські чоловіки масово кинулися виїжджати із РФ, утворивши величезні черги на кордонах.

 

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Теги: Михайло Саакашвілі Грузія мобілізація росіяни

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