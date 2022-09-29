П'ять діб на кордоні. Як росіяни рвуться в Грузію (фото, відео) 

Російська сторона перестала пропускати піших і велосипедистів

На грузинсько-російському кордоні стоїть затор із приблизно 5 тис. автівок. Про це пишуть в російських Telegram-каналах. Тим часом на нейтральній території між контрольно-пропускними пунктами перебувають сотні людей, черга практично не рухається. Люди вночі палять багаття, не вистачає їжі та води.

За повідомленням очевидців, російська сторона перестала пропускати пішоходів і велосипедистів.

Час проїзду обох кордонів автомобілем становить приблизно п'ять діб, пішоходи долають його приблизно 16-20 годин.

Із Грузії до РФ черг немає.

Нагадаємо, на кордоні Росії та Грузії вже тиждень, із 21 вересня, коли кремлівський диктатор Володимир Путін оголосив мобілізацію, стоять черги з охочих виїхати росіян. Водночас грузини зустрічають втікачів від мобілізації не надто гостинно: вони виходять з українськими прапорами та плакатами з написами «Росія вбиває», «Дезертирам не раді».

Також нагадують, що оскільки більшість росіян досі підтримують криваву політику Путіна, то вони всі відповідальні за злочини своєї країни-терористки.

За сім днів після того, як президент Путін оголосив про «часткову мобілізацію», відбувся значний відтік росіян, які намагаються ухилитися від призову. За даними британської розвідки, хоча точні цифри невідомі, вони, ймовірно, перевищують чисельність усіх сил вторгнення, розгорнутих Росією у лютому 2022 року.

Раніше британська розвідка зазначала, що військові невдачі та оголошена мобілізація знижують патріотичну підтримку війни серед жителів Росії. Також британська розвідка повідомляла, що Росія кине мобілізованих на фронт майже без підготовки. При цьому серед новобранців очікується високий рівень скорочення особового складу.

Тим часом у вересні на тлі оголошення у РФ часткової мобілізації підтримка росіянами очільника Кремля Володимира Путіна знизилась на 6%. При цьому аналітики вважають, що Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні.