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Готовий ліквідувати Кадирова. В Україні з’явився перший батальйон тюркських народів

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Готовий ліквідувати Кадирова. В Україні з’явився перший батальйон тюркських народів
Бійці батальйону зазначили, що Путін влаштовує геноцид тюркомовного народу
фото: скріншот відео

«Ми знищуватимемо шайтанський режим Кадирова, імперський режим Путіна, ми боротимемося»

В Україні створили перший батальйон тюркських народів під назвою «Туран». Його бійці готові знищувати режими кремлівського диктатора Володимира Путіна та глави Чечні Рамзана Кадирова.

Командиром батальйону став громадянин Киргизстану Алмаз Кудабек уулу. Відповідне відеозвернення батальйону опубліковано в Telegram-каналі БАСЕ, що належить казахстанському опозиціонеру Айдосу Садикову.

«Під виглядом спецоперації Путін влаштовує геноцид тюркомовного народу. Прикриваючись ісламом, Рамзан Кадиров оголошує джихад. Іслам для нас – святе, і не треба грати нашим святим. Ми знищуватимемо шайтанський режим Кадирова, імперський режим Путіна, ми боротимемося. Будемо кошмарити вас зсередини та ззовні», – заявив Кудабек уулу.

Нагадаємо, син експрезидента Ічкерії розповів, де Кадиров тримає основну частину своїх бійців. На думку Анзора Масхадова, мобілізація в Чечні продовжиться, що несе певні ризики для режиму Кадирова у регіоні.

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Теги: путін Україна Telegram геноцид

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