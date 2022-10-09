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Киргизстан відмовився від проведення навчань ОДКБ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Киргизстан відмовився від проведення навчань ОДКБ
фото: azattyk.org

Навчання мали пройти на території Киргизстану у жовтні 

Киргизстан ухвалив рішення скасувати навчання військово-політичного блоку Організації Договору з колективної безпеки (ОДКБ) на своїй території. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Киргизстану, передає Радіо Азаттик.

Наголошується, що командно-штабні навчання із миротворчими силами ОДКБ «Непорушне братство-2022» мали пройти на території КР у жовтні 2022 року.

Влада Киргизстану закликала ОДКБ проявити активну участь у врегулюванні напруженої ситуації на кордоні країни з Таджикистаном. Також Киргизстан закликав ОДКБ змінити статутні документи для недопущення збройних вторгнень і вирішення всіх розбіжностей між державами мирними засобами.

Бойові дії на кордоні Таджикистану та Киргизстану спалахнули 14 вересня. Вранці 16 вересня ситуація загострилася, сторони поклали відповідальність за розпал конфлікту одна на другу. Також Киргизстан і Таджикистан звинуватили один одного у застосуванні важкого озброєння.

Під тиском міжнародної спільноти сторони конфлікту домовилися про припинення вогню, яке набуло чинності з 16.00 за місцевим часом 16 вересня.

До складу Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан.

Як раніше повідомлялося, представник міністерства закордонних справ Казахстану Айбек Смадіяров заявив, що бойові дії в Україні не входять в зону компетенції військово-політичного блоку Організації Договору з колективної безпеки (ОДКБ).

Теги: Таджикистан Вірменія документи Казахстан Киргизстан навчання озброєння радіо росія Білорусь

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