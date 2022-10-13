Кислиця потролив Росію через «захмарну» підтримку в ООН 

Тільки чотири країни підтримали агресорку-Росію

Генасамблея ООН засудила спробу РФ анексувати українські території

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця прокоментував результат РФ на голосуванні резолюції у Генасамблеї ООН щодо засудження псевдореферендумів. У Twitter він опублікував своє фото з біноклем і дотепним коментарем.

«О, Боже! Я не бачу! Скільки, ви кажете, проголосувало за Росію? Чотири? Оце так!», – написав Кислиця.

Нагадаємо, Генасамблея ООН офіційно засудила спробу Росії анексувати українські території. «За» проголосували 143 зі 193 країн. П'ять – проголосували «проти». Серед них – Росія, Білорусь, Сирія, КНДР та Нікарагуа.

Ні Китай, ні Індія не голосували за Путіна – утрималися.

Як відомо, у середу, 12 жовтня, Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує спробу Росії анексувати окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

Нагадаємо, раніше постійний представник України в ООН Сергій Кислиця під час свого виступу на Генасамблеї ООН заявив, що після війни в Сирії Росія продовжує воєнні злочини в Україні.