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Кислиця потролив Росію через «захмарну» підтримку в ООН 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Кислиця потролив Росію через «захмарну» підтримку в ООН 
Тільки чотири країни підтримали агресорку-Росію 
фото: twitter.com/sergiykyslytsya

Генасамблея ООН засудила спробу РФ анексувати українські території 

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця прокоментував результат РФ на голосуванні резолюції у Генасамблеї ООН щодо засудження псевдореферендумів. У Twitter він опублікував своє фото з біноклем і дотепним коментарем.  

«О, Боже! Я не бачу! Скільки, ви кажете, проголосувало за Росію? Чотири? Оце так!», – написав Кислиця.

Кислиця потролив Росію через «захмарну» підтримку в ООН  фото 1

Нагадаємо, Генасамблея ООН офіційно засудила спробу Росії анексувати українські території. «За» проголосували 143 зі 193 країн. П'ять – проголосували «проти». Серед них – Росія, Білорусь, Сирія, КНДР та Нікарагуа.

Ні Китай, ні Індія не голосували за Путіна – утрималися. 

Як відомо, у середу, 12 жовтня, Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує спробу Росії анексувати окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. 

Нагадаємо, раніше постійний представник України в ООН Сергій Кислиця під час свого виступу на Генасамблеї ООН заявив, що після війни в Сирії Росія продовжує воєнні злочини в Україні.

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Теги: Нікарагуа Індія Китай ООН росія Сирія Білорусь

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